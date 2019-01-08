Hırsızlar Sondaj Binalarına Dadandı
42 dakika önce
Kamu malının zarara uğratılmasının yanı sıra vatandaşların susuz kalmasına sebebiyet veren bir hırsızlık olayı da Sarıgöl'de yaşandı.
Kamu malının zarara uğratılmasının yanı sıra vatandaşların susuz kalmasına sebebiyet veren bir hırsızlık olayı da Sarıgöl
'de yaşandı. Alaşehir
'in Killik Mahallesi'nin ardından Sarıgöl'ün Özpınar Mahallesi'ndeki sondaj binasından da elektrik kablolarının çalınması vatandaşları susuz bıraktı. Manisa
'da yaşanan sondaj binalarındaki hırsızlık olayı Sarıgöl ilçesinde tekrarlandı. Alaşehir ilçesindeki olayın üstünden iki gün geçmesinin ardından Sarıgöl'ün Özpınar Mahallesi'nde bulunan sondaj binasında da elektrik kabloları kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından kesilerek çalındı. Yaşanan olay kamu malının zarara uğratılmasının yanı sıra vatandaşların da susuz kalmasına sebebiyet verdi. MASKİ
ekiplerinin kısa süredeki müdahalesi sonrasında gerçekleştirilen tamirat çalışması ile birlikte mahalleye su verilmeye başlandı.
Özpınar Mahalle Muhtarı Ersoy Erdoğan, "Köyümüze su temin edilen bir kaynakta yaşanan bu hırsızlık olayı bizi çok üzdü. Allah'tan Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ var ki sıkıntımız kısa bir sürede giderildi. Umarız bir daha böyle olaylar yaşanmaz" dedi. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:12 Kaynak: İHA
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