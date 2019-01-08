Son Dakika Haberleri: Hırsızlar Sondaj Binalarına Dadandı

Hırsızlar Sondaj Binalarına Dadandı

42 dakika önce

Kamu malının zarara uğratılmasının yanı sıra vatandaşların susuz kalmasına sebebiyet veren bir hırsızlık olayı da Sarıgöl'de yaşandı.

Hırsızlar Sondaj Binalarına Dadandı, System.String[]
Kamu malının zarara uğratılmasının yanı sıra vatandaşların susuz kalmasına sebebiyet veren bir hırsızlık olayı da Sarıgöl'de yaşandı. Alaşehir'in Killik Mahallesi'nin ardından Sarıgöl'ün Özpınar Mahallesi'ndeki sondaj binasından da elektrik kablolarının çalınması vatandaşları susuz bıraktı.

Manisa'da yaşanan sondaj binalarındaki hırsızlık olayı Sarıgöl ilçesinde tekrarlandı. Alaşehir ilçesindeki olayın üstünden iki gün geçmesinin ardından Sarıgöl'ün Özpınar Mahallesi'nde bulunan sondaj binasında da elektrik kabloları kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından kesilerek çalındı. Yaşanan olay kamu malının zarara uğratılmasının yanı sıra vatandaşların da susuz kalmasına sebebiyet verdi. MASKİ ekiplerinin kısa süredeki müdahalesi sonrasında gerçekleştirilen tamirat çalışması ile birlikte mahalleye su verilmeye başlandı.

Özpınar Mahalle Muhtarı Ersoy Erdoğan, "Köyümüze su temin edilen bir kaynakta yaşanan bu hırsızlık olayı bizi çok üzdü. Allah'tan Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ var ki sıkıntımız kısa bir sürede giderildi. Umarız bir daha böyle olaylar yaşanmaz" dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:12 Kaynak: İHA

Sarıgöl, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sokaktan Topladığı Koli Bağlarından Pazar Çantası Yapıyor Beşiktaş'ta Buzda Kayan Bir Vatandaş Bacağını Kırdı

3 Hamile Yankesici Kardeş Son İşlerinde Yakayı Ele Verdi Aç Kalan Çakallar Şehir Merkezine İndi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 16:54:37. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hırsızlar Sondaj Binalarına Dadandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]