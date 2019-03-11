Hırsızlık Çetesi Çökertildi
1 saat önce
Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun market bölümündeki kasadan para çaldıkları bildirilen 3 kişi, jandarma ekiplerinin başarılı çalışmaları sayesinde yakayı ele verdi.
Balıkesir
'in Gönen
ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun market bölümündeki kasadan para çaldıkları bildirilen 3 kişi, jandarma ekiplerinin başarılı çalışmaları sayesinde yakayı ele verdi.
Gönen-Denizkent Jandarma
Karakol Komutanlığına telefonla yapılan ihbarda, benzinliğe akaryakıt almak için gelen üç şahsın akaryakıt istasyonunun market bölümündeki kasadan para çaldıkları bildirildi. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölgede bulunan devriyeler ve sivil ekipler süratle olay yerine yönlendirilirken, Y.K., B.K. ile Z.Ç. isimli şüpheliler yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada akaryakıt istasyonunun market bölümünde bulunan kasadan çalınan paralar ele geçirilerek akaryakıt istasyonu yetkililerine teslim edildi.
Olayla ilgili olarak yapılan araştırmada, B.K. ve Z.Ç. isimli şüphelilerin akaryakıt alma bahanesiyle akaryakıt istasyonu görevlilerinin dikkatini dağıttıkları, bu esnada Y.K. isimli şüphelinin akaryakıt istasyonu market bölümünün boş olmasından yararlanarak kasada bulunan paraları çaldığı tespit edildi.
Y.K., B.K. ve Z.Ç. isimli şüphelilerin Bandırma
ilçe merkezinde bulunan iki ayrı işyerinden de benzer şekilde hırsızlık yaparak bir adet elektrik süpürgesi ve muhtelif su teçhizat malzemesi çaldıkları öğrenildi. B.K. ve Z.Ç. haklarında verilen "adli kontrol kararı" ile serbest bırakılırken, Y.K. isimli şüpheli ise tutuklanarak Bandırma Kapalı Cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:29 Kaynak: İHA
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