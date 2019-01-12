Hırsızlık Şüphelisinin Yakalanma Anı Kamerada
48 dakika önce
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kuyumcudan bilezik çalan zanlının kaçarken esnaf tarafından yakalanması güvenlik kamerasına yansıdı.
Osmaniye
'nin Kadirli
ilçesinde, kuyumcudan bilezik çalan zanlının kaçarken esnaf tarafından yakalanması güvenlik kamerasına yansıdı.
Dere Mahallesi Coşkunlar Caddesi'ndeki bir kuyumcuya dün giren şüpheli, 3 bilezik çalarak kaçmaya başladı.
Durumu fark eden çevredeki esnafın kovaladığı zanlı, yakalanarak darbedildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince şüpheli T.K. gözaltına alındı.
Zanlının kaçması ve esnaf tarafından yakalanarak darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:27 Kaynak: AA
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