Hisarcıklıoğlu : "Birleşik Krallık Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ülkeler arasında yer...
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- Katılımcılar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşması ANKARA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye-Birleşik Krallık Ticari İlişkilerinin Geleceği Toplantısı"na katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:51 Kaynak: AA
- Katılımcılar Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşması
ANKARA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye- Birleşik Krallık
Ticari İlişkilerinin Geleceği Toplantısı"na katıldı.
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