Son Dakika Haberleri: Hisarcıklıoğlu : "Birleşik Krallık Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ülkeler arasında yer...
Son Dakika Güncel Haber

Hisarcıklıoğlu : "Birleşik Krallık Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ülkeler arasında yer...

33 dakika önce

- Katılımcılar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşması ANKARA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye-Birleşik Krallık Ticari İlişkilerinin Geleceği Toplantısı"na katıldı.

- Katılımcılar
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşması
ANKARA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye- Birleşik Krallık Ticari İlişkilerinin Geleceği Toplantısı"na katıldı.
Hisarcıklıoğlu : Birleşik Krallık Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ülkeler arasında yer...
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:51 Kaynak: AA
Türkiye, Birleşik Krallık, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'ın istediği Skov, futbol hayatını Türkiye'de sürdüreceği iddialarını yalanladı Türkiye'nin en büyük otoyol projesi İstanbul-İzmir otobanı 8 Ağustos'ta açılacak Mursi'nin ölümünün ardından Türkiye'den peş peşe mesajlar! Bir zamanlar Türkiye'nin en büyüğü olan Uzel traktör fabrikası yağmalanıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 14:24:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hisarcıklıoğlu : "Birleşik Krallık Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ülkeler arasında yer...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]