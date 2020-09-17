Hizan'da Kovid-19 denetimleri devam ediyor - Son Dakika

Bitlis'in Hizan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri devam ediyor.

İçişleri Bakanlığınca gönderilen genelge kapsamında Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek'in katılımıyla ilçe merkezinde denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyan vatandaşlara teşekkür eden Yelek, virüsün yayılmasının önlenmesi için herkesin kurallara uyması gerektiğini belirtti.

İlçede denetimlerin ekiplerce düzenli olarak yapıldığını aktaran Yelek, "İlçe esnafımızla ve vatandaşlarımızla birlikteyiz bugün. Emniyet, jandarma ve zabıta ekiplerimizle denetimlerimizi sürdürüyoruz. İlçemiz genelinde denetimlerimiz artarak devam ediyor. Kurallara uymayan vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Sağlıklı bir hayat için kurallara uymalıyız." diye konuştu.