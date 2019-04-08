Hobi Bahçelerinin Yeni Gönüllüleri Çalışmaya Başladı
1 saat önce
Beylikdüzü Belediyesi'nin Dereağzı Mahallesi'nde bulunan Umut Meyve Ormanı içinde oluşturduğu Hobi Bahçeleri, heyecanlı bir çalışmaya sahne oldu.
Hobi Bahçeleri'nin 2. Dönem kullanım hakkını elde eden gönüllüler, toprağı belleyip yabani otları temizleyerek hem parsellerini ekime hazırladılar hem de ailecek keyifli vakit geçirdiler.
Vatandaşların doğayla iç içe bir ortamda, kendi ürettikleri ürünleri sağlıklı bir ortamda yetiştirirken boş zamanlarını da en güzel şekilde değerlendirebilmeleri amacıyla Beylikdüzü Belediyesi tarafından hayata geçirilen Hobi Bahçeleri'nin 2. Dönem kullanım hakkını elde eden gönüllüler, hafta sonunda hobi bahçesine gelerek parsellerini ekime hazırladılar. Keser ve kürek yardımıyla yabani otları temizleyen, toprağı belleyip havalandıran gönüllüler, ailecek şehrin stresinden uzaklaşıp toprakla uğraşmanın keyfini ve huzurunu yaşadılar.
FİDELER MAYISTA TOPRAKLA BULUŞACAK
Beylikdüzü Belediyesi Hobi Bahçeleri'nde, Nisan ayı boyunca sürecek olan toprağın ekim ve dikim işlemine hazır hale getirilmesi sürecinin sonunda, sebze ve meyve fideleri, gönüllüler tarafından Mayıs ayında toprakla buluşturulacak. Her biri 15 m2 olan 133 bahçede, kendi elleriyle dikecekleri ürünleri hasat edecekleri günün hayaliyle toprağı ekime hazırlayıp hobi bahçelerinin bakımını zamanında ve doğru şekilde yapan gönüllüler, yorucu ama keyifli bir çalışmanın sonunda, harcadıkları emeklerin karşılığını hasat zamanında dalından taze sebze ve meyve toplayarak alacaklar.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:55 Kaynak: Bültenler
Tanzim Satış Noktaları Kapatılmaya Başlayınca Fiyatlar Tavan Yaptı
Galatasaray, Linnes'le 3 Yıllık Anlaştı
Temmuz'da Destekler Artacak! Yaşlıya Ayda 2 Bin 2 TL Ödenecek
Hem Ehliyetsiz, Hem Alkollü, Hem de Drift Attı! Cezası 10 Bin 302 TL