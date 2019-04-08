Hobi Bahçelerinin Yeni Gönüllüleri Çalışmaya Başladı

Hobi Bahçeleri'nin 2. Dönem kullanım hakkını elde eden gönüllüler, toprağı belleyip yabani otları temizleyerek hem parsellerini ekime hazırladılar hem de ailecek keyifli vakit geçirdiler.

Vatandaşların doğayla iç içe bir ortamda, kendi ürettikleri ürünleri sağlıklı bir ortamda yetiştirirken boş zamanlarını da en güzel şekilde değerlendirebilmeleri amacıyla Beylikdüzü Belediyesi tarafından hayata geçirilen Hobi Bahçeleri'nin 2. Dönem kullanım hakkını elde eden gönüllüler, hafta sonunda hobi bahçesine gelerek parsellerini ekime hazırladılar. Keser ve kürek yardımıyla yabani otları temizleyen, toprağı belleyip havalandıran gönüllüler, ailecek şehrin stresinden uzaklaşıp toprakla uğraşmanın keyfini ve huzurunu yaşadılar.

FİDELER MAYISTA TOPRAKLA BULUŞACAK

Beylikdüzü Belediyesi Hobi Bahçeleri'nde, Nisan ayı boyunca sürecek olan toprağın ekim ve dikim işlemine hazır hale getirilmesi sürecinin sonunda, sebze ve meyve fideleri, gönüllüler tarafından Mayıs ayında toprakla buluşturulacak. Her biri 15 m2 olan 133 bahçede, kendi elleriyle dikecekleri ürünleri hasat edecekleri günün hayaliyle toprağı ekime hazırlayıp hobi bahçelerinin bakımını zamanında ve doğru şekilde yapan gönüllüler, yorucu ama keyifli bir çalışmanın sonunda, harcadıkları emeklerin karşılığını hasat zamanında dalından taze sebze ve meyve toplayarak alacaklar.