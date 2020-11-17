Hollanda'da cesetler eritilerek biyogaz veya gübreye dönüştürülebilecek - Son Dakika
BBC

Hollanda'da cesetler eritilerek biyogaz veya gübreye dönüştürülebilecek

17.11.2020 14:12
Hollanda'da cesetler eritilerek biyogaz veya gübreye dönüştürülebilecek, System.String[]

Hollanda İçişleri Bakanı Kasja Ollongren, gömülme ve yakılma dışında cenazelerin kimyasal bir sıvı içerisinde eritilmesini sağlayan "alkali hidrolizi" yöntemine izin vereceklerini açıkladı.

Hollanda İçişleri Bakanı Kasja Ollongren, gömülme ve yakılma dışında cenazelerin kimyasal bir sıvı içerisinde eritilmesini sağlayan "alkali hidrolizi" yöntemine izin vereceklerini açıkladı. Ollongren, ölen kişiden geriye kalan sıvı ve kemiklerin organik gübre ya da biyogaz yapımında kullanılabileceğini söyledi.

Hollanda'da 1955 yılında cenazelerin yakılmasına izin verilmişti. Algemeen Dagblad (AD) gazetesine göre, o tarihten bu yana ilk kez cenaze mevzuatında değişikliğe gidilecek.

Hollanda Sağlık Konseyi, hükümete, cenaze mevzuatının yeniden düzenlenmesini önerdi. Öneride, "güvenli ve sürdürlebilir" bir yöntem olan eritmeye izin verilmesi istendi.

Konseye göre, bu yöntemle tabutlar yeniden kullanılabilir ve yakma işlemine göre daha fazla enerji tasarrufu sağlanır.

Hollanda İçişleri Bakanı Ollongren, "alkali hidrolizi" adı verilen yönteme meclis, cenaze şirketleri ve halk arasında uzun süredir ilgi duyulduğunu belirterek, "Bunu yasa kapsamına alacağız. İnsanlar yakında bu cenaze hizmetini de seçebilecekler" dedi.

Çelik kaba özel bir sıvı ekleniyor

Hükümetin hazırladığı yasa tasarısı, önümüzdeki günlerde meclise gönderilecek. Muhtemelen yeni yılda meclis ve senato onayının ardından yasa yürürlüğe girecek.

"Yeniden boyutlandırma" da denilen "alkali hidrolizi" yönteminde, cenaze yün bir kılıfa sarılarak çelik bir kaba yerleştiriliyor. Kabın içine su ve potasyum hidroksit karışımı özel bir sıvı ekleniyor.





Suyun 100-150 derece ısıtılmasının ardından başlayan kimyasal tepkime sonucu vücut, birkaç saat içinde tamamen yok oluyor.

Geriye sadece kabın içindeki sıvı ve kemikler kalıyor. Kemikler istenirse bir çömlek ya da büyük vazo benzeri bir kaba yerleştirilebiliyor ya da öğütülerek un haline getiriliyor.

Ölen kişinin yakınları, geriye kalan sıvı ile ne yapılacağını seçebilecek.

'En çevreci yöntem'

Hollanda Sağlık Konseyi üyesi Prof. Dr. Jan Nijhuis, AD gazetesine, cesedin eritilmesinden sonra oluşan sıvının DNA içermediğini belirterek, bunun en çevreci yöntem olduğunu söyledi.

Defin işlemleri nedeniyle yıllardır çok sayıda mezar kazılıp, toprağa pahalı tabutlar indirildiğini belirten Nijhuis'a göre, bu sürdürülebilir bir yöntem değil.

Ölülerin yakılmasının da daha fazla gaz kullanımı ve karbondioksit salınımına yol açtığını söyleyen Hollandalı profesör, alkali hidroliz yönteminin daha fazla enerji tasarrufu sağladığını vurguladı.

Nijhuis, bedenin eritilmesini, öldüğünde toprağa girmekten ya da ateşe atılmaktan korkan kişiler için önemli bir seçenek olarak görüyor.

Hollanda'da şu anda yasa gereği cenazeler sadece defnediliyor, yakılıyor ya da kadavra olarak bilim kurumların bağışlanabiliyor.

Hollanda'da cesetler eritilerek biyogaz veya gübreye dönüştürülebilecek

Süleyman Soylu, Hollanda, Kimyasal, Cenaze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hollanda'da cesetler eritilerek biyogaz veya gübreye dönüştürülebilecek - Son Dakika Dünya

BBC

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