Üye Girişi
Hollanda'da Omicron varyantı nedeniyle 4 hafta tam kapanma uygulanacak - Son Dakika

Hollanda'da Omicron varyantı nedeniyle 4 hafta tam kapanma uygulanacak

18.12.2021 22:09
Hollanda'da Omicron varyantı nedeniyle 4 hafta tam kapanma uygulanacak

Hollanda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede, Omicron varyantının etkili olmasıyla yarından itibaren 4 hafta tam kapanma uygulanacak.

Hollanda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede, Omicron varyantının etkili olmasıyla yarından itibaren 4 hafta tam kapanma uygulanacak.

Ülkede geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, basın toplantısında, Omicron varyantının yayılmasını durdurabilmek için ek önlemleri açıkladı.

Rutte, alınan ek önlemler çerçevesinde, yarından itibaren 14 Ocak'a kadar tam kapanma uygulamasına geçileceğini söyledi.

Omicron varyantının hızlı yayıldığına dikkati çeken Rutte, virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için müdahale edilmesi gerektiğini, bu nedenle tam kapanmanın önemli olduğunu vurguladı.

Açıklanan önlemlere göre, temel ihtiyaçların temin edildiği market, kasap, manav, fırın, eczane, benzin istasyonu, kütüphane gibi yerlerin dışındaki tüm dükkan ve mağazalar, güzellik merkezleri, berber, kuaför, masaj salonları, dövmeciler, sinema, müze, tiyatro, eğlence parkları ve hayvanat bahçeleri kapatılacak.

Tüm kademedeki okullar 20 Aralık ila 9 Ocak 2022 arasında kapalı kalacak. Sonrası için 3 Ocak'ta yeniden değerlendirme yapılacak.

Tam kapanma son bulana kadar hiçbir etkinliğin yapılmasına izin verilmeyecek.

Temel ihtiyaçların temin edildiği yerler 05.00-20.00 saatlerinde açık kalabilecek. Profesyonel futbol müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam ederken, içeride yapılan tüm spor faaliyetleri durdurulacak.

Evlerde 13 yaşından itibaren en fazla 2 misafir kabul edilecek, dışarda ise en fazla 2 kişi bir arada bulunabilecek. Noel kutlamalarının yapıldığı 24, 25 ve 26 Aralık'ta ve yılbaşında hanelerde ve dışarda en fazla 4 misafire izin verilecek.

Kapatılan restoranlar ve mağazalar, paket servisi yapabilecek.

Evden çalışma tavsiyesi, sosyal mesafe uygulaması, toplu taşıma ve kapalı alanlarda maske şartı devam edecek.

Hollanda'da 14 Aralık'ta, yeni tip koronavirüs salgınında artan vaka sayıları ve Omicron varyantının yayılmasının önüne geçebilmek için kısmi kapanmanın 1 ay uzatıldığı açıklanmıştı.

Hollanda, Omicron, Aralık, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hollanda'da Omicron varyantı nedeniyle 4 hafta tam kapanma uygulanacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
22:08 Rıdvan Dilmen'den övgü dolu sözler: Türkiye demiyorum, dünya çapında diyorum
21:53 23 yaşındaki arıcı genç, ağzı burnu ve kulaklarından kan gelmiş olarak bulundu
21:51 Hakem Zorbay Küçük'ten Galatasaraylı futbolculara skandal sözler! ''Go lan'' demiş
21:06 Aslan kabustan uyanamıyor! Başakşehir'le berabere kalan Galatasaray'ın galibiyet hasreti 6 maça çıktı
21:00 Bakan Nebati'den Türkiye Bankalar Birliği ile önemli toplantı! Yeni ekonomi programı masaya yatırıldı
20:52 Normalleşme adımları hız kazanıyor! Ermenistan'ın Türkiye özel temsilcisi belli oldu
20:39 Korkutan kaza! Acılar içerisinde yerde kalan Diagne yürüyemeyecek hale geldi
20:31 Beşiktaş'ta derbi kadrosu belli oldu! Fenerbahçe maçında 4 yıldız forma giyemiyor
19:56 Son dakika: Kars-Erzurum karayolunda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 3'ü ağır 10 yaralı
19:55 Okaka'dan müthiş röveşata! Herkes İtalyan santrforun Galatasaray'a attığı golü konuşuyor
Rıdvan Dilmen'den övgü dolu sözler: Türkiye demiyorum, dünya çapında diyorum Rıdvan Dilmen'den övgü dolu sözler: Türkiye demiyorum, dünya çapında diyorum         
22:08
Son Dakika: MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki: Karşı çıksalar da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır Son Dakika: MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki: Karşı çıksalar da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır         
17:17
Günde 100 bardak çay içiyor! Misafirliğe gittiği evde 5. demliği isteyince kovuldu Günde 100 bardak çay içiyor! Misafirliğe gittiği evde 5. demliği isteyince kovuldu         
16:52
Yeni logo mu, eski logo mu? TOGG'un yeni lanse ettiği logoyu beğenmeyenler çoğunlukta Yeni logo mu, eski logo mu? TOGG'un yeni lanse ettiği logoyu beğenmeyenler çoğunlukta         
15:21
Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor         
14:13
Oğlunu kazayla öldüren kızkardeşini suçladı: Yalandan ağladı, oğlumun mevlüdünde neşeliydi Oğlunu kazayla öldüren kızkardeşini suçladı: Yalandan ağladı, oğlumun mevlüdünde neşeliydi         
13:09
Evinin balkonunda bulunan asmadaki detayı fark eden adam öyle şaşırdı ki! Evinin balkonunda bulunan asmadaki detayı fark eden adam öyle şaşırdı ki!         
12:14
Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı         
11:07
"Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha "Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha         
10:08
Bayern Münihli Lewandowski'den gol şov! 50 yıllık rekoru kırdı Bayern Münihli Lewandowski'den gol şov! 50 yıllık rekoru kırdı         
10:06
İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı! İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı!         
09:34
Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim         
08:44
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı         
08:43
Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler         
08:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu         
08:41
Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak         
08:40
Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2021 22:15:22. #1.12#
SON DAKİKA: Hollanda'da Omicron varyantı nedeniyle 4 hafta tam kapanma uygulanacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement