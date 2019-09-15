Son Dakika Haberleri: Hollanda'da otomobil seyircilerin arasına daldı
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Hollanda'da otomobil seyircilerin arasına daldı

1 saat önce

Hollanda'da bir otomobilin araba yarışına katılan seyircilerin arasına dalması sonucu 4 kişi yaralandı.

Hollanda'da otomobil seyircilerin arasına daldı, System.String[]

Hollanda'da bir otomobilin araba yarışına katılan seyircilerin arasına dalması sonucu 4 kişi yaralandı.

Doğu Brabant Bölgesi polisinden yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Hollanda Bölgesi'ndeki Leende köyünde araba yarışının ödül töreni sırasında, bir otomobilin seyircilerin arasına daldığı belirtildi.

Açıklamada, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 4 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibinin sevk edildiği, yaralanan dört kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Polis, olayın muhtemelen kontrolden çıkan bir kavga sonucunda yaşandığını ve araştırmanın devam ettiğini aktardı.

Olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Hollanda, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 08:44 Kaynak: AA
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