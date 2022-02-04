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Hollanda'da yaşayan Türk ailenin maruz kaldığı ırkçılık ülke basınında - Son Dakika

Hollanda'da yaşayan Türk ailenin maruz kaldığı ırkçılık ülke basınında

04.02.2022 18:09
Hollanda'da yaşayan Türk ailenin maruz kaldığı ırkçılık ülke basınında

Hollanda'nın kuzeyindeki Giethoorn köyünde yaşayan Yılmaz ailesinin maruz kaldığı ırkçılık ve resmi makamların ihmalleri ülke basınında geniş yer buldu.

Hollanda'nın kuzeyindeki Giethoorn köyünde yaşayan Yılmaz ailesinin maruz kaldığı ırkçılık ve resmi makamların ihmalleri ülke basınında geniş yer buldu.

Hollanda basınında BNNVARA'nın araştırmacı gazetecilik programı Zembla'da, Türk asıllı Yılmaz ailesinin uğradığı ayrımcılık ele alındı.

Yerel basının büyük ilgi gösterdiği olayda Yılmaz ailesinin resmi makamlara yaptığı birçok başvurunun ciddiye alınmadığı ve sonuçsuz kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Irkçı saldırıların görüntüleri paylaşıldı

Haberlerde, 15 yaşındaki oğlu Yusuf ile yaşayan anne Hatice Yılmaz'ın yaklaşık bir yıldır ırkçı gençlerin saldırısına maruz kaldığı aktarıldı.

Defalarca Yılmaz ailesinin evinin önünden geçen saldırganların aileye yönelik hakaretleri ve ailenin aracına verdiği zarara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

"Yusuf! Kanserli Türk" gibi ırkçı hakaretlerin kaydedildiği videoda Hatice Yılmaz'ın aracının aynasının kırıldığı görüldü.

Resmi makamlar şikayetleri ciddiye almadı

Hollanda polisi, savcılığı ve belediyeye defalarca yardım çağrısında bulunan Yılmaz'ın şikayetlerinin ciddiye alınmadığına dikkati çekildi.

Zembla'nın araştırmasında birçok görüntü ve delile rağmen adli makamların etkili soruşturma yapmadığına değinildi.

Polisin saldırıları, "Gençlerde oluşan bir rahatsızlık" şeklinde değerlendirdiği belirtilen haberlerde sunulan kamera görüntülerinin ise kaybedildiği bilgisi paylaşıldı.

Yılmaz'ın Hollanda polisine yaptığı birçok şikayetin gerekli şekilde soruşturulmadığı ve savcılığa yapılan başvurunun delil yetersizliği sebebiyle kapatıldığı belirtildi.

Zembla programına bağlanan Leiden Üniversitesi Göç Hukuku Profesörü Peter Rodrigues de polisin Yılmaz ailesinin şikayetlerini resmi kayıtlara geçirmemesini ve polise sunulan görüntülerin ise resmi makamlar tarafından kaybedilmiş olmasını "ırkçılığın açığa vurulması" ve "ihmalkarlık" olarak değerlendirdi.

Olay parlamentoya taşındı

Yılmaz ailesine yapılan ırkçılığın Hollanda basınında geniş yer bulmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan DENK partisi milletvekili Stephan van Baarle, konu ile ilgili soru önergesi sunarak bakanlığı göreve çağırdı.

Van Baarle açıklamasında, "Türk aileye yapılanları şiddetle kınıyorum, suçluların yargılanması için durumun takipçisi olacağız." dedi.

Aile Giethoorn'dan taşındı

Ayrıca haberlerde, ailenin yaşadığı Steenwijkerland belediyesinin saldırılardan haberdar edilmesine rağmen gerekli önlemleri almadığı aktarıldı.

Yetkililerin ihmalleri üzerine evin dışına kamera taktıran Yılmaz ailesinin, eve saldırılması korkusuyla evin dış kapısını güçlendirdikleri ifade edildi.

Yetkililere olan inancını tamamen yitirdiğini belirten Hatice Yılmaz'ın oğlu Yusuf'la Hollanda'nın başka bir şehrine taşındıkları kaydedildi.

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Togo Cumhuriyeti, Irkçılık, Hollanda, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hollanda'da yaşayan Türk ailenin maruz kaldığı ırkçılık ülke basınında - Son Dakika


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