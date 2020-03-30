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Hollanda: Koronavirüs sebebiyle kapanan müzeden gece yarısı baskınıyla Van Gogh tablosunu çaldı
6 saat önce
Hollanda: Koronavirüs sebebiyle kapanan müzeden gece yarısı baskınıyla Van Gogh tablosunu çaldı
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da hırsızlar, koronavirüs salgını sebebiyle kapanan bir müzeye gece yarısı baskın düzenleyerek ünlü ressam Van Gogh'un bir tablosunu çaldı.
Yetkililer şehrin doğusunda bulunan The Singer Laren Müzesi'ne kimliği belirsiz kişilerin gece yarısı ani bir baskın düzenlediği ve cam kapıyı kırarak Van Gogh'a ait Bahar Bahçesi adlı tabloyu çaldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 07:44
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