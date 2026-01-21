Honaz'da İnşaat İşçisi Düştü, Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Honaz ilçesinde bir inşaatın 5. katından düşen işçi yaşamını yitirdi.
İnşaat işçisi Metin Koçyiğit (53), Kocabaş Mahallesi'ndeki inşaatın 5. katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Koçyiğit'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Koçyiğit'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.
