Hopa'da yetenek fuarı açıldı

Hopa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl birincisi düzenlenen yetenek fuarı ilgi gördü.

Hopa Hükumet Konağı önünde düzenlenen etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, fuarda 386 öğrenci ve 88 öğretmenin katılımıyla müzik, resim, spor, şiir ve bilimsel deney örneklerinin sergileneceğini söyledi.

Bilgi, beceri ve kültürel birikime sahip öğrencileri yetiştirmeyi amaçladıklarını anlatan Acar, il genelindeki tüm öğrencilerin kişisel, duygusal ve ruhsal gelişimlerini bu gibi etkinliklerle desteklediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardına Vali Yılmaz Doruk, Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi ve Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, fuarın açılışını yaparak stantları gezdi.