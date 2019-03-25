Hornets Orta Sahadan Attığı Basketle Kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Charlotte Hornets
, Toronto Raptors
'ı Jeremy Lamb'in orta sahadan attığı basketle 115-114 mağlup etti.
NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı 2'ncisi Toronto Raptors'ın play-off potasına girme mücadelesi veren Charlotte Hornets'i ağırladığı karşılaşma, sahalarda ender görülen bir olaya sahne oldu.
Bitime 3.1 saniye kala 114-112 gerideki Hornets, topu rakip sahadan oyuna soktu. Pası kendi yarı sahasında kontrol edebilen Jeremy Lamb, uzak mesafeden attığı basketle Hornets'ın maçı 115-114 kazanmasını sağladı.
Hornets'ta Dwyane Bacon
20 sayı, Kemba Walker 15 sayı, 13 asist, 8 ribaunt, maçın kahramanı Lamb de 13 sayı üretti.
Raptors'ta Kawhi Leonard
'ın 28 sayı, 9 ribaunt ve Pascal
Siakam'ın 23 sayı, 7 ribaunt, 5 asistlik performansı galibiyete yetmedi.
"Türk derbisi"nin galibi Ersan'ın takımı
Milli basketbolcular Ersan İlyasova
ile Cedi Osman
'ın oynadığı takımlar karşılaştı. Ersan'ın takımı Milwaukee Bucks
, Cedi'nin forma giydiği Cleveland Cavaliers
'ı sahasında 127-105 yendi.
Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Bucks'ın all-star forveti Giannis Antetokounmpo
26 sayı, 10 ribaunt, 7 asistle galibiyetin mimarı oldu. Ersan da 2 sayı, 2 ribauntla oynadı.
Cavaliers'ta Kevin Love 20 sayı, 19 ribauntla "double double" yaptı. Cedi ise 9 sayı, 3 ribaunt, 2 asistle oynadı.
Sonuçlar New York
Knicks- Los Angeles Clippers
: 113-124
Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers: 127-105 Indiana
Pacers- Denver Nuggets
: 124-88
Toronto Raptors-Charlotte Hornets: 114-115 New Orleans
Pelicans- Houston Rockets
: 90-113 Boston
Celtics- San Antonio Spurs
: 96-115
Golden State Warriors- Detroit Pistons
: 121-114 Los Angeles
Lakers- Sacramento Kings
: 111-106