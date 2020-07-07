HRANT DİNK DAVASI'NDA DÖNEMİN MİT İSTANBUL BÖLGE BAŞKANININ TANIK OLARAK DİNLENMESİNE KARAR VERİLDİ - Son Dakika

HRANT DİNK DAVASI'NDA DÖNEMİN MİT İSTANBUL BÖLGE BAŞKANININ TANIK OLARAK DİNLENMESİNE KARAR VERİLDİ

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı 76 sanıklı davada, dönemin MİT İstanbul Bölge Başkanının tanık olarak dinlenmesi için MİT Başkanlığı'na yazı yazılmasına, izin verilmesi halinde ise dinlenmesine karar verildi.

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı 76 sanıklı davada, dönemin MİT İstanbul Bölge Başkanının tanık olarak dinlenmesi için MİT Başkanlığı'na yazı yazılmasına, izin verilmesi halinde ise dinlenmesine karar verildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar gazeteci Ercan Gün ve eski İstanbul jandarma istihbarat görevlisi Muharrem Demirkale Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, üç tutuksuz sanık da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, üç tanık dinlendi. Mahkeme Başkanı Akın Gürlek, taraflara tanık dinlenmesi konusundaki taleplerini sordu.

Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! 5 ilçe alarm veriyor

DİNK AİLESİ AVUKATI MİT GÖREVLİLERİNİN DİNLENMESİNİ TALEP ETTİ

Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu, Hrant Dink ile 2004 yılında İstanbul Valiliği'nde yapılan görüşmeyle ilgili dönemin MİT görevlileri Hüseyin Kubilay Günay, Özel Yılmaz ve Handan Selçuk'un dinlenmesini talep ettiklerini, bu talebin önce kabul edildiğini, ancak savcılığın bu kişilerin tanık olarak dinlenmesinden rücu edilmesi talebi üzerine mahkemenin bu konuyu daha sonra değerlendirmeye almaya karar verdiğini, bugüne kadar da herhangi bir karar verilmediğini belirtti. Bakırcıoğlu, söz konusu MİT görevlilerin sürecin tanığı oldukları gerekçesiyle dinlenmesini ve dönemin MİT İstanbul Bölge Başkanı Ahmet Köksoy'un da Dink cinayetiyle ilgili yapılan toplantılara katılması dolayısıyla tanık olarak dinlenmesini istedi.

DURUŞMA YARIN DEVAM EDECEK

Mahkeme heyeti, dönemin MİT görevlileri Hüseyin Kubilay Günay, Özel Yılmaz ve Handan Selçuk'un dosya kapsamındaki tanık ifadelerinin yeterli olması gerekçesiyle tanık olarak dinlenmeleri talebinin reddine karar verdi. Heyet, dönemin MİT İstanbul Bölge Başkanı Ahmet Köksoy'un dinlenmesi için MİT Başkanlığı'na yazı yazılmasına, izin verilmesi halinde ise dinlenmesine karar verildi. Duruşma, yarına devam etmek üzere ertelendi.


Hrant Dink, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 13:05 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HRANT DİNK DAVASI'NDA DÖNEMİN MİT İSTANBUL BÖLGE BAŞKANININ TANIK OLARAK DİNLENMESİNE KARAR VERİLDİ - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:11 Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti? 14:33 61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı 14:21 3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu 14:02 Avusturalya'da ikinci dalga korkusu! Melbourne 6 haftalık karantinaya alındı 12:14 Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:55 Yükselişe geçen altının gram fiyatı 395,7 liradan işlem görüyor 10:53 Nihat Özdemir: Kalan dört maçı ve Türkiye Kupası finalini seyircili oynatamayacağız 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:24 Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:34 13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti 04:38 Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi
19:13
Gelibolu yangınının simgesi olan fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı
18:45
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
18:44
Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt, Fenerbahçe maçı öncesinde ısınırken sakatlandı
18:13
Yenikapı'da balıkçı teknesinde erkek cesedi bulundu
17:44
Oğlunu öldüren baba, hakim karşısında çark etti: Korkutmak istedim
17:37
Son Dakika: Mustafa Şentop yeniden TBMM Başkanı seçildi
17:22
Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Yıldız futbolcu, kaleciyi geçemedi
17:06
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
16:16
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
16:03
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 19:43:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: HRANT DİNK DAVASI'NDA DÖNEMİN MİT İSTANBUL BÖLGE BAŞKANININ TANIK OLARAK DİNLENMESİNE KARAR VERİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]