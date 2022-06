HTC'den metaverse temalı telefon geliyor: Tarih verildi

Küresel akıllı telefon pazarından uzun süredir el çekmiş olan HTC, metaverse furyasıyla birlikte geri dönmek istiyor. Geçtiğimiz yıl sadece Tayvanlı kullanıcılara birkaç akıllı telefon sunan HTC, Viverse isimli modeliyle AR ve VR'a odaklanmak istiyor.

HTC Viverse ne zaman duyurulacak?

HTC tarafından yapılan son açıklamayla birlikte HTC Viverse çıkış tarihi belli oldu. Şirketin sosyal medya hesaplarındaki bilgiye göre HTC Viverse 28 Haziran tarihinde küresel olarak sunulacak. Bugüne kadar sızdırılan özellikleriyle dikkat çeken Viverse, metaverse dünyasına kapsamlı bir entegrasyon sunmak istiyor.

HTC'den yıllar sonra üst düzey akıllı telefon hamlesi!

Tayvanlı şirketin bir süre önce paylaştığı "Geleceği Giriş" etkinliği hakkında detaylar belli olmaya devam ediyor. Aslında şirket, bugüne kadar akıllı telefonla ilgili bilgi vermedi, ancak Viverse logosu, cihazın metaverse ile ilgili olabileceğini düşündürüyor. VR/AR odaklı telefon, metaverse'e giriş yapmayı kolaylaştırabilir.

Log in to the Future 2022.06.28#HTC #VIVERSE #Seeyousoon#Createmymetaverselife pic.twitter.com/YwiE3B0r9U — HTC (@htc) June 9, 2022

Tayvanlı üreticinin yeni akıllı telefon modelleri oldukça az olsa da, telefon üretiminden vazgeçmiyor. Şirket, son zamanlarda sadece en son teknolojilerin hayranlarına yönelik cihazlar geliştiriyor. Yeni Viverse'in de metaverse entegrasyonu sunması bekleniyor.

Yine de Viverse modelinin, HTC'nin son teknolojiyi takip ettiği ilk cihaz olmadığını belirtelim. Şirket blockchain kavramının yükseliş yaşadığı dönemde, blockchain teknolojisine sahip Exodus 1 akıllı telefonunu duyurmuştu. Ancak piyasada çok büyük bir etki yaratmayı başaramadı.

28 Haziran'da duyurulacak olan Viverse ile birlikte, akıllı telefon dünyasının metaverse uyumunu daha yakından görmüş olacağız. Ayrıca şirketin, blockchain denemesinden sonra AR/VR tarafında ne kadar başarılı olacağı da gün yüzüne çıkacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.