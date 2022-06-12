Huawei, Kenya'nın Yeşil Enerjiye Geçişini Destekleyecek - Son Dakika
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Huawei, Kenya'nın Yeşil Enerjiye Geçişini Destekleyecek

12.06.2022 17:47
Huawei, Kenya'nın Yeşil Enerjiye Geçişini Destekleyecek

NAİROBİ, 11 Haziran (Xinhua) -- Çinli teknoloji devi Huawei, Kenya'nın yeşil enerji uyumunu geliştirmesini ve düşük-karbonlu büyümeyi hızlandırmasını desteklemeye niyetli.

NAİROBİ, 11 Haziran (Xinhua) -- Çinli teknoloji devi Huawei, Kenya'nın yeşil enerji uyumunu geliştirmesini ve düşük-karbonlu büyümeyi hızlandırmasını desteklemeye niyetli. Huawei Kenya'nın İş Geliştirme Müdürü Victor Koyier, Doğu Afrika ülkesinin güneş, jeotermal ve rüzgar gibi yeşil ekonomiye geçişini hızlandırmada kullanılabilecek çok sayıda yenilebilir enerji kaynağına sahip olduğunu söyledi. Kenya'nın başkenti Nairobi'de, Cuma gününün ilerleyen saatlerinde gerçekleştirilen Huawei FusionSolar Doğu Afrika Ortaklık Zirvesi'nde konuşan Koyier, "Kenya hükümeti yeşil enerji aracılığıyla elektrik üretmenin yollarını arıyor ve biz de bu planı destekleyecek teknolojik çözümlere sahibiz" dedi.

Kenya'da an itibariyle ticari ve endüstriyel sektörlerde güneş enerjisi kullanımına yönelik büyük bir talep gözlemlediklerini kaydeden Koyier, "Biz dizelle çalışan makinelere alternatif olan ileri enerji depolama sistemlerine sahibiz" diye konuştu. Huawei'nin ulusal elektrik ağının dışında kalan evlere yönelik de enerji çözümlerine sahip olduğunu paylaşan Koyier, "Güneş enerjisiyle çalışan ve uzak noktalardaki evlerin de uygun fiyatlı elektriğe ulaşımını sağlayabilen mini elektrik şebekelerimiz var" dedi. Koyier, Kenya'daki gelecek nesillerin ülkenin iklim değişikliğine karşı uyum sağlaması ve iklim değişikliğinin olumsuz etkisini azaltmaya yönelik çözümler sağlaması için Huawei'nin öğrencilerin yeşil enerji teknolojileri konusunda eğitim almasını desteklediğini de sözlerine ekledi.

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Kaynak: Xinhua

Nairobi, Huawei, Kenya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Huawei, Kenya'nın Yeşil Enerjiye Geçişini Destekleyecek - Son Dakika

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