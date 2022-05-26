Hudut Kartalları PKK şüphelisini sınırda yakaladı - Son Dakika
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Hudut Kartalları PKK şüphelisini sınırda yakaladı

26.05.2022 17:37
Hudut Kartalları PKK şüphelisini sınırda yakaladı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken hudut askerleri tarafından yakalanarak, gözaltına alınan 1 terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı.

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken hudut askerleri tarafından yakalanarak, gözaltına alınan 1 terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı. Hudut askerleri devriye esnası görevini sürdürmekte iken 1'inci derece askeri yasak bölgede durumundan şüphelenen ve Yunanistan'a kaçmaya çalıştığını tespit eden PKK şüphelisi gözaltına aldı. Şüphelinin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Terör örgütü PKK şüphelisi H.E.'nin Jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

Yunanistan, Edirne, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hudut Kartalları PKK şüphelisini sınırda yakaladı - Son Dakika


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