Hürriyet'ten yardımsever İzmitlilere "Askıda Tablet ve Bilgisayar" çağrısı - Son Dakika

İhtiyaç sahibi tam 3 bin 100 öğrenciye tablet, internet ve kırtasiye yardımı yapan İzmit Belediyesi, başlattığı Askıda Tablet ve Askıda Bilgisayar projesine tüm yardımsever İzmitlileri destek olmaya davet etti.

Kendi imkanlarıyla tam 3 bin 100 ihtiyaç sahibi öğrenciye tablet, internet ve kırtasiye yardımı yapan İzmit Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara umut olan "Kardeş Eller" projesi üzerinden, şimdi de öğrenciler için yeni bir eğitim kampanyası başlattı. İhtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmak için "Askıda Tablet" ve "Askıda Bilgisayar" projesini başlatan İzmit Belediyesi, yeni bir toplumsal dayanışma hareketi başlatıyor. İzmit Kardeş Eller projesiyle binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşı, hayırseverlerle buluşturan İzmit Belediyesi, uzaktan eğitim kapsamında tablet, bilgisayar, kırtasiye malzemesi ihtiyacı olan öğrenciler için Askıda Tablet ve Askıda Bilgisayar uygulamalarını başlattı. Yardımsever İzmitliler bu projeyle, evlerinde ya da iş yerlerinde kullanılmayan tablet ya da bilgisayarlarını uzaktan eğitim kapsamında ihtiyacı olan çocuklara ve gençlere bağışlayabilecek.

Eğitimde fırsat eşitliğini de sağlamaya yönelik projeye destek vermek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden güvenli bir şekilde giriş yaparak ihtiyaç sahibi çocuklara destek verebilecek. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, tüm vatandaşları kampanyaya destek olmaya çağırırken, "Haydi İzmit! İhtiyaç sahibi çocuk ve gençlerimizin eğitimlerine destek verin, eğitimleri yarım kalmasın" dedi. - KOCAELİ