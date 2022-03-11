Hüyük'te çiftçilere tohum desteği - Son Dakika

Konya'nın Hüyük ilçesinde, çiftçilere nohut tohumu desteğinde bulunuldu.

Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Konya Büyükşehir Belediyesi ve Hüyük Belediyesi'nin destekleriyle hazırlanan nadas alanlarının azaltılması projesi kapsamında Hüyük'te faaliyet gösteren ve tarlalarında nohut ürünü ekimi yapan çiftçilere yüzde 75 hibeli 15 ton nohut tohumu dağıtıldı.

Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, yaptığı açıklamada, yeni hazırladıkları projelerle yörede yaşayan çiftçilere her zaman destek olmaya devam edeceklerini belirterek, katkılarından dolayı Konya Büyükşehir ve Hüyük İlçe Belediyelerine teşekkür etti.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ise üretimin önemine dikkati çekerken yapılan bu desteklemelerle üreticilere daha iyi gelir imkanı sağlamanın gayreti içerisinde olduklarını dile getirdi.