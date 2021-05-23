Huzur sağlandı, Gerindal Krater Gölü'ne ilgi arttı - Son Dakika

BİNGÖL merkeze bağlı Şaban köyü yakınında bulunan 2 bin 300 rakımdaki Gerindal Krater Gölü'nün, bölgede oluşan huzur ve güven ortamının ardından ziyaretçileri artıyor. Bir grup genç, 3,5 saatlik yolculuğun ardından Gerindal Krater Gölü'ne ulaştı.

Güvenlik güçleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik son yıllarda düzenlenen kapsamlı operasyonla Doğu ve Güneydoğu'da oluşan huzur ve güven ortamı, bölgedeki doğal güzelliklere gezi etkinlikleri arttı. Bingöl'de buluşan bir grup genç, Gerindal Krater Gölü'ne gezi düzenledi. Gençler, merkeze bağlı Şaban köyü yakınlarında bulunan 2 bin 300 rakımlı Gerindal Krater Gölü'ne yaptıkları 3,5 saatlik yürüyüşün ardından ulaştı.