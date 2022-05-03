Keçiören Belediyesi Huzurevi sakinleri için bayram etkinliği düzenledi - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi Huzurevi sakinleri için bayram etkinliği düzenledi

03.05.2022 18:22

Ramazan Bayramı dolayısıyla Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren huzurevi sakinleri için etkinlik yapıldı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren huzurevi sakinleri için etkinlik yapıldı.

Keçiören Belediyesince düzenlenen etkinlikte, huzurevi sakinleri bir araya gelerek, bayramlaştı.

Doğum günü olanlar için de pasta kesilen etkinlikte, huzurevi sakinleri, Hamit Sert'in saz eşliğinde verdiği mini konser ile eğlendi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da huzurevi sakinlerinin Ramazan Bayramını kutladı.

Bayram coşkusu yaşamanın mutluluğu içinde olduğunu belirten Altınok, "Burası sevap merkez bankası ya da beddua merkez bankasıdır. Burada çalışanlar çok şanslı. Burada yıkılan bir yürek dünyanın yıkılışıdır." dedi.

Ana baba duası almanın önemini vurgulayan Altınok, "Bizler varsak sizin ak saçlarınız, yüzünüzdeki kırışıklıklar ve alın teriniz sayesinde varız . Bugün vatanımız, devletimiz sizin sayenizde bu hale geldi." ifadelerini kullandı.

Altınok, daha sonra huzurevi sakinleriyle, sohbet ederek, hediye takdim etti.

"Korona yüzünden çok çile çektik"

Huzurevi sakini 81 yaşındaki Sürme Taşdemir, 18 yıldır huzurevinde kaldığını belirterek, "Bayramda sağlık diliyorum. Korona yüzünden çok çile çektik, torunlarımı bile göremedim. Torunlarım bu sene geldiler, çok özlemişim." diye konuştu.

95 yaşındaki Hüsnü Ayvalı da herkesin bayramını kutlayarak, yapılan etkinliklerin kendilerine moral olduğunu dile getirdi

Keçiören Belediyesi Huzurevi sakinleri için bayram etkinliği düzenledi
Keçiören Belediyesi Huzurevi sakinleri için bayram etkinliği düzenledi
Keçiören Belediyesi Huzurevi sakinleri için bayram etkinliği düzenledi
Keçiören Belediyesi Huzurevi sakinleri için bayram etkinliği düzenledi

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Keçiören Belediyesi'nden huzurevine bayram ziyareti Keçiören Belediyesi'nden huzurevine bayram ziyareti Şifahane Korosu'ndan huzurevi sakinlerine bayram konseri Şifahane Korosu'ndan huzurevi sakinlerine bayram konseri

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Kaynak: AA

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