Huzurevi Sakinlerinden Manevi Evlatları Başkan Cahan'a Teşekkür Ziyareti

Kurduğu samimi diyaloguyla huzurevi sakinlerinin manevi evladı haline gelen Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan özel misafirlerini ağırladı. Çay eşliğinde sıcak bir sohbetin olduğu ziyarette, huzurevi sakinleri Başkan Cahan'a teşekkür plaketi verdi.Her fırsatta huzurevini ziyaret ederek yaşlıların elini öpen Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan bu kez huzurevi sakinlerini makamında ağırladı. Görev süresince huzurevine yapmış olduğu destekleri ve sağladığı güçlü diyalogları nedeniyle Huzurevi Müdürü Mehmet Koçak ve huzurevinde kalan yaşlılar tarafından Başkan Nurullah Cahan'a teşekkür plaketi takdim edildi. Göreve geldiği günden bu yana kapısını sonuna kadar halka açan Cahan ile huzurevi sakinlerinin diyalogu ise zaman zaman duygulandırdı.Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan tasarrufunda yapılan her türlü maddi ve manevi destek nedeniyle teşekkürlerini dile getirerek konuşmasına başlayan Huzurevi Müdürü Mehmet Koçak ise, "Belediye Başkanlığı sürecindeki başarılarınızın bundan sonraki hayatınızın her safhasında devamını diliyoruz. Sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yaşam temenni ediyorum." diye konuştu.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti paylaşan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, "Onları daima baş tacımız gördük ve belediye olarak daima yanlarında olduk. Güzel anılarımız oldu." dedi. Göreve başladıkları ilk sabah onları ziyaret ettiklerini anımsatan Başkan Cahan, "Huzurevi sakinlerimizin taleplerini bugüne kadar imkanlarımız dahilinde hep yerine getirdik. Onların hayır duasını almak bizim için çok önemliydi. Bu 5 yıllık süreç boyunca her daim dualarıyla desteklediler, yanımızda oldular. Bugün de çok teşekkür ederim, hizmetlerden dolayı bir teşekkür plaketi hazırlamışlar. İnşallah bundan sonra da birlikteliğimiz devam edecek." açıklamasında bulundu. - UŞAK