İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Atatürk Havalimanı'nı İstanbullulara soralım" çağrısı: Bir parça İstanbul aşkınız kaldıysa... - Son Dakika
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Atatürk Havalimanı'nı İstanbullulara soralım" çağrısı: Bir parça İstanbul aşkınız kaldıysa...

17.05.2022 15:39

"Siz bu milletin servetini yıkarken kime danıştınız? İki dozer bir ekskavatörle hayat pahalılığını, işsizliği, geçim derdini unutturmak, milleti tahrik etmek ve kaos yaratmak istiyorsunuz" diye sert tepki gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; Atatürk havalimanının geleceğine İstanbul'da yaşayanların karar vermesi gerektiğini vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, millet bahçesi yapılacak olan Atatürk Havalimanı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Pistlerin yıkılmaya başlaması sonrasında duruma tepki gösteren İmamoğlu, sosyal medya hesabından art arda paylaşımlar yaptı.

"KİME SORDUNUZ?"

İmamoğlu, tepkisini "1912'de kurulan, Osmanlı'dan miras alınan, dünyanın ilk 10 havaalanından birini yıkıyorsunuz. İnsan babasının malını bile yıkacak olsa kardeşine, akrabasına, eşine, dostuna danışır. Siz bu milletin servetini yıkarken kime danıştınız? Seçilmiş belediye başkanına sormadınız, siyasetçilerine sormadınız, akademisyenine sormadınız, sivil toplumuna sormadınız. 16 milyona sormadınız. Kime sordunuz? Ortak akla başvurmadan, millete sormadan bunca büyük bir milli serveti tahrip eden akıl İstanbul'un kutsallarını da yıkar." sözleriyle ifade etti.

"DOĞAYI KATLEDİP ORMANI İMARA AÇIYORSUNUZ"

İBB Başkanı açıklamalarına şöyle devam etti: "Mehmet Akif'in dediği gibi "Hadi gel yıkalım şu Süleymaniye'yi desen, iki kazma iki kürek, iki de ırgat gerek. Ancak hadi gel yapalım şunu geri desen, Bir Sinan, bir de Süleyman gerek". Covid'i bahane edip pistin üstüne hastane yaptınız, içi bomboş. Atatürk Havalimanı'na özel yapılmış metro yatırımını, Marmaray'ı boşa çıkardınız. Şimdi havalimanını park yapacağım diyorsunuz ama şehrin kuzeyinde tam 136 katı büyüklüğünde bir alanda doğayı, tarımı, ormanı katledip, imara açıyorsunuz.

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"KARARI AZİZ MİLLET VERSİN"

Niyetinizi iyi biliyoruz. İki dozer bir ekskavatörle hayat pahalılığını, işsizliği, geçim derdini unutturmak, milleti tahrik etmek ve kaos yaratmak istiyorsunuz. Ama nafile! Ne kadar çabalarsanız çabalayın millet bu tahriklere gelmeyecek, hiçbirimiz bu tuzağa düşmeyeceğiz! Hala bir parça vatan, bir parça millet sevginiz, bir parça İstanbul aşkınız kaldıysa, durun! Kararı aziz millete bırakın."

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Son Dakika Güncel İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'Atatürk Havalimanı'nı İstanbullulara soralım' çağrısı: Bir parça İstanbul aşkınız kaldıysa... - Son Dakika


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SON DAKİKA: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Atatürk Havalimanı'nı İstanbullulara soralım" çağrısı: Bir parça İstanbul aşkınız kaldıysa... - Son Dakika
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