Üye Girişi
"İBB Genç Yetenek Gelişim Programı" lansmanı gerçekleştirildi - Son Dakika

"İBB Genç Yetenek Gelişim Programı" lansmanı gerçekleştirildi

30.07.2021 15:59

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen programa, ilk defa gerekli şartları sağlayan ve sınavları başarıyla tamamlayan 1.000 İstanbullu genç yetenek dahil ediliyor.

Programa katılıp gençlerle sohbet eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katılımcıları çok eğitici ve heyecan verici bir süreç beklediğini söyledi.

İstanbul'da ikamet eden 30 yaş altı gençlerin mesleki, kişisel bilgi ve becerilerini artırmayı, onları iş hayatına hazırlamayı hedefleyen "İBB Genç Yetenek Gelişim Programı'' başvuruda bulunan ve katılım koşullarını yerine getiren 1.000 İstanbullu genç ile Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen lansman etkinliğiyle başladı. Etkinliğe katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, gençlerle buluştu. Katılımcılarla sohbet eden İmamoğlu, gençlerin kendisine yönelttiği soruları da cevaplandırdı. İstanbul'un zor, fakat fırsatları bol bir şehir olduğunu belirten İmamoğlu, gençlerin kararlı olup çok çalışmaları durumunda başaramayacakları hiçbir şey olmadığını söyledi. İmamoğlu, "Sizler başarı gösterip bu programa katılmaya hak kazandınız. Sizi çok heyecanlı ve eğitici bir süreç bekliyor. Şimdiden hepinizi tebrik ediyorum" dedi.

Gençler için özel olarak hazırlanan açılış programının konuşmacıları arasında: İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, Gazeteci ve Ekonomist Emin Çapa, İletişim İşleri Kurucu Ortağı Yusuf Özer, Futurebright Kurucusu Akan Abdula, Koreograf ve Sanat Yönetmeni Beyhan Murphy gibi iş, kültür ve sanat çevresinden önemli isimler yer aldı.

Yiğit Oğuz Duman, İBB olarak gençlerin gelişimine destek olmayı ve onları iş hayatına hazırlanmasına katkıda bulunmayı çok önemsediklerini belirterek, geçtiğimiz yıl, pandemi şartlarına rağmen 1.500 gençle başarılı bir program gerçekleştirdiklerini ve yetenek gelişimi alanında dünyanın en prestijli ödüllerinden ATD Best'i kazandıklarını söyledi. Duman, bu yıl da çok kapsamlı ve titiz bir çalışma sonucu hazırlanan 6 aylık programla, tüm katılımcılara önemli fırsatlar sunulacağına inandığını ifade etti.

İlgi çekici sunumlar ve eğlenceli yarışmalarla devam eden genç yetenek buluşması, katılımcılara ilham veren kariyer hikayeleri ve Evrencan Gündüz konseri ile sona erdi. Programa katılan gençler, özel sektördeki işverenle iş arayanları buluşturan İBB Bölgesel İstihdam Ofisleri'nin aday havuzuna kaydediliyor. Gençlere süreç boyunca ücretsiz kariyer danışmanlığı hizmeti ve istihdam olanağı sağlanması hedefleniyor.

Altı aylık gelişim yolculuğunun başlangıcı olan lansman etkinliğinden sonra İstanbullu genç yetenekleri; e-eğitimler, web tabanlı seminerler (webinar), deneyimleyecekleri saha çalışmaları, yepyeni fikirlerin projeye dönüştüğü gelişim kampı ile kariyer fırsatlarının yakalanacağı sektörel buluşmalarla dopdolu bir eğitim programı bekliyor.

İBB Genç Yetenek Gelişim Programı lansmanı gerçekleştirildi

istanbul büyükşehir belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Yenikapı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'İBB Genç Yetenek Gelişim Programı' lansmanı gerçekleştirildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı 17:14 Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye destek! Yangınlara kayıtsız kalmadı 17:00 Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye destek! Yangınlara kayıtsız kalmadı Fatih Karagümrük, dünya yıldızı Medhi Benatia'yı resmen kadrosuna kattı 16:41 Fatih Karagümrük, dünya yıldızı Medhi Benatia'yı resmen kadrosuna kattı
Manavgat yangınında ölen Gardaş çiftine yürek burkan veda! Bakanlar tabutları omzunda taşıdı 16:29 Manavgat yangınında ölen Gardaş çiftine yürek burkan veda! Bakanlar tabutları omzunda taşıdı Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı! 15:41 Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı! "Tekbirler yangını söndürür" paylaşımına açıklama getirdi Zam alamayınca kanalı bıraktı! FOX TV ile yollarını ayıran Zuhal Topal, ATV ile anlaştı 15:27 Zam alamayınca kanalı bıraktı! FOX TV ile yollarını ayıran Zuhal Topal, ATV ile anlaştı
Son Dakika! Erdoğan'dan 14:43 Son Dakika! Erdoğan'dan "Aşısızlara kısıtlama gelecek mi?" sorusuna cevap: Kabine toplantısında ele alacağız Beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a, Deniz Akkaya'dan tepki 14:20 Beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a, Deniz Akkaya'dan tepki

Son Dakika Haberleri
17:23 Maça çıkmadan gol yedi! Sarı-Kırmızılı taraftar yeni transfer Berkan'a baskı yaparak fotoğraf kaldırttı
17:13 Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı
17:00 Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye destek! Yangınlara kayıtsız kalmadı
16:58 Samsun mavi renge dönebilmek için kampanya başlattı! Korona aşısı olan hediye kazanabilecek
16:41 Fatih Karagümrük, dünya yıldızı Medhi Benatia'yı resmen kadrosuna kattı
16:32 YÖK'te devir teslim töreni! Yeni başkan hızlı bir giriş yaptı
15:55 Becali büyük bombayı patlattı: Morutan'ı Galatasaray'a satacağım
15:41 Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı! "Tekbirler yangını söndürür" paylaşımına açıklama getirdi
15:39 Messi'nin 5 yaşındaki oğlu Mateo, topla yaptıklarıyla görenleri şaşkına çevirdi
15:26 Zam alamayınca kanalı bıraktı! FOX TV ile yollarını ayıran Zuhal Topal, ATV ile anlaştı
Dakika 1 gol 1! G.Saray taraftarının tepkisi yeni transfere fotoğraf kaldırttı Dakika 1 gol 1! G.Saray taraftarının tepkisi yeni transfere fotoğraf kaldırttı         
17:18
PKK tarafından dağa kaçırılan oğlu teslim olan anne, HDP'lilerin skandal soğan sözlerini hatırlatıp: Sözünüzü tutun PKK tarafından dağa kaçırılan oğlu teslim olan anne, HDP'lilerin skandal soğan sözlerini hatırlatıp: Sözünüzü tutun         
17:13
Samsun mavi renge dönebilmek için kampanya başlattı! Korona aşısı olan hediye kazanabilecek Samsun mavi renge dönebilmek için kampanya başlattı! Korona aşısı olan hediye kazanabilecek         
16:59
Minecraft oyuncusu, okyanusun ortasına devasa bir yapı inşa etmek için 6 ay harcadı Minecraft oyuncusu, okyanusun ortasına devasa bir yapı inşa etmek için 6 ay harcadı         
16:35
Becali büyük bombayı patlattı: Morutan'ı Galatasaray'a satacağım Becali büyük bombayı patlattı: Morutan'ı Galatasaray'a satacağım         
15:56
Manavgat'ta yardım götüren 4 esnaf, alevlerin arasında kaldı Manavgat'ta yardım götüren 4 esnaf, alevlerin arasında kaldı         
15:36
Son Dakika! Yangınla mücadele kapsamında İstanbul genelinde ormanlara giriş 1 ay yasaklandı Son Dakika! Yangınla mücadele kapsamında İstanbul genelinde ormanlara giriş 1 ay yasaklandı         
14:58
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangınlarda sabotaj iddialarına cevap: Soruşturmalar yoğun şekilde devam ediyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangınlarda sabotaj iddialarına cevap: Soruşturmalar yoğun şekilde devam ediyor         
14:38
Ukrayna'dan büyük destek! Yangınlarla mücadele için 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi Ukrayna'dan büyük destek! Yangınlarla mücadele için 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi         
14:02
Mersin'deki yangında şehit kabri ve Türk bayrağı yanmadı Mersin'deki yangında şehit kabri ve Türk bayrağı yanmadı         
13:57
Memleketi Antalya'da yuhalanan Bakan Çavuşoğlu, olayın doğrusunu anlattı: İnsanlarımız gergindi Memleketi Antalya'da yuhalanan Bakan Çavuşoğlu, olayın doğrusunu anlattı: İnsanlarımız gergindi         
12:02
Haluk Levent, Haluk Levent, "Ecem Güçlük" hesabının sahte olduğu ortaya çıkınca özür diledi: Galeyana geldim         
11:59
Pazarın ortasında bırakılan araç, esnafın pratik zekasıyla çekildi! Lastiğin altına metal tepsi koyup halatla asıldılar Pazarın ortasında bırakılan araç, esnafın pratik zekasıyla çekildi! Lastiğin altına metal tepsi koyup halatla asıldılar         
11:50
Baba ve oğulun arasına para girdi! 17 yaşındaki genç az para veren babasını vurmak isterken başkasını vurdu Baba ve oğulun arasına para girdi! 17 yaşındaki genç az para veren babasını vurmak isterken başkasını vurdu         
11:41
Marmaris'teki yangına sebep olduğu iddia edilen çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı Marmaris'teki yangına sebep olduğu iddia edilen çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı         
11:08
Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı         
10:42
Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti? Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti?         
09:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2021 17:27:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "İBB Genç Yetenek Gelişim Programı" lansmanı gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement