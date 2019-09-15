Son Dakika Haberleri: İbrahim Budak, 'Bölge Hafızlık Yarışması'nda birinci oldu
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İbrahim Budak, 'Bölge Hafızlık Yarışması'nda birinci oldu

1 saat önce

Erzurum'un Pasinler ilçesi kuran kursu öğrencisi İbrahim Budak, geçtiğimiz haftalarda elde ettiği il birinciliğinin ardından yapılan hafızlık yarışması bölge elemelerinde de başarı elde ederek bölge birincisi oldu.

İbrahim Budak, 'Bölge Hafızlık Yarışması'nda birinci oldu, System.String[]

Erzurum'un Pasinler ilçesi kuran kursu öğrencisi İbrahim Budak, geçtiğimiz haftalarda elde ettiği il birinciliğinin ardından yapılan hafızlık yarışması bölge elemelerinde de başarı elde ederek bölge birincisi oldu.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Pasinler İlçe Müftü vekili Murat Cansever, "Yatılı erkek kuran kursumuzda hafızlık yapan öğrencimiz İbrahim Budak, Erzurum'da yapılan Bölge Hafızlık yarışmasında ilçemizi gururlandırarak bölge birincisi olmuştur. İlçemiz yatılı erkek kuran kursumuz öğrencilerimiz daha iyi başarılar elde edeceğinden hiç şüphemiz yok. Kuran Kursu'muzda hocalarımız bütün bilgi ve birikimle hafızlık öğrencilerimizi çalıştırıyorlar. Buradan bir kez daha başarılı olan hafızımız İbrahim Budak olmak üzere ona eğitim veren başta Mehmet Sarıgül hocamıza ve emeği geçen bütün hocalarımıza teşekkür ederim" dedi.


Müftü vekili Cansever, yatılı kuran kursunda daha çok hafız yetiştirmek için kursun koşullarında da iyileştirmeler gerçekleştireceklerini söyledi. - ERZURUM

Kuran-ı Kerim, Pasinler, Erzurum, Müftü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:00 Kaynak: İHA
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