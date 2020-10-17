İbrahim Kalın: Ermenistan ve destekçileri bu katliamların hesabını mutlaka vereceklerdir - Son Dakika

İbrahim Kalın: Ermenistan ve destekçileri bu katliamların hesabını mutlaka vereceklerdir
17.10.2020 10:40
İbrahim Kalın: Ermenistan ve destekçileri bu katliamların hesabını mutlaka vereceklerdirCUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ermenistan ve destekçileri bu katliamların hesabını mutlaka vereceklerdir" dedi.
İbrahim Kalın: Ermenistan ve destekçileri bu katliamların hesabını mutlaka vereceklerdir
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ermenistan ve destekçileri bu katliamların hesabını mutlaka vereceklerdir" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik saldırısına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Kalın, "Ermenistan'ın saldırılarına sessiz kalanlar ve onları cesaretlendirenler savaş suçlarına ortak olmaktadırlar. Ermenistan ve destekçileri bu katliamların hesabını mutlaka vereceklerdir" dedi.
ANKARA, -
Son Dakika Azerbaycan ordusu, tam 27 yıl sonra Fuzuli kentini işgalden kurtardı İşte Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine fırlattığı füze Otoyol manzaralı meşrubat keyfi pahalıya patladı Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor Geriye büyük bir enkaz, sahibini kaybetmiş oyuncaklar kaldı! Gence'deki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı Sivas'ın köyünü ziyaret eden Sivasspor'lu kaleci Samassa, traktör kullandı Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon 1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı