İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kaza hakkında mahkeme kovuşturmaya yer yok kararı verdi - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kaza hakkında mahkeme kovuşturmaya yer yok kararı verdi

30.10.2022 22:16

Bodrum'da, içinde İbrahim Tatlıses'in (70) bulunduğu minibüs, kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada yaralanan 8 kişinin, kamyon şoförü Gültekin Gülsoy'dan şikayetçi olmaması üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi.

Kapuz Caddesi'nden 26 Ağustos'ta saat 10.50'de Ortakent yönüne giden Gültekin Gülsoy'un kullandığı plakalı kamyon, bölünmüş yola 60 metre kala yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkıp, savrulduktan sonra karşı şeride geçerek Uğur Yılmaz (42) yönetimindekiplakalı ve İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Yılmaz'ın kullandığı minibüs, arkadan gelen Mehmet Ali Timurhan'ın kullandığı plakalı otomobilin ön kısmına çarparken, kamyon ve minibüs uçuruma düştü.

8 KİŞİ YARALANDI

Kazada minibüste bulunan İbrahim Tatlıses, polis memuru Alper Arıcıoğlu (30), Metin Cantimur (72), şoför Uğur Yılmaz, Mevlüt Aybı (38), Berka Gülmez (22), kamyon şoförü Gültekin Gülsoy ve otomobildeki Taner Şanlı (78) yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazayla ilgili mahkemeden kovuşturmaya yer yok kararı

AYAK KEMİKLERİNDE KIRIKLAR OLUŞMUŞTU

Bu sırada Tatlıses'in bulunduğu minibüs, alev aldı. Aracın yandığını gören oğlu İdo Tatlıses ise yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Araç içinde sıkışan İbrahim Tatlıses, alevlerin söndürülmesinin ardından ekiplerin müdahalesi sonrası yaklaşık 1 saatte çıkarıldı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Tatlıses, bölgedeki özel hastaneye kaldırıldı. Kaza haberini alan şarkıcılar Ebru Yaşar ve Demet Akalın da hastaneye gelerek ziyarette bulundu. Doktorların genel müdahalesi sonrası Tatlıses'in ayak kemiklerinde kırık olduğu tespit edildi.

İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazayla ilgili mahkemeden kovuşturmaya yer yok kararı

SORUŞTURMA ŞİKAYETE TABİ

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kazayla ilgili soruşturması tamamlandı. Soruşturmada, İbrahim Tatlıses, Alper Arıcıoğlu, Metin Cantimur, Uğur Yılmaz, Mevlüt Aybı, Taner Şanlı, Mehmet Ali Timurhan ve Berka Gülmez'in alınan ifadelerinde, şüpheli Gültekin Gülsoy'dan şikayetçi olmadıkları, eylemin TCK'nın 89. maddesi kapsamında kalan 'taksirle yaralama' suçuna uyduğu, suçun soruşturmasının şikayete tabi olduğu, tarafların meydana gelen kaza nedeniyle şikayetçi olmadıkları anlatıldı. Soruşturmada, suç açısından TCK 731-4 maddesi uyarınca kovuşturma aşamasına geçilemeyeceği için kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiği kaydedildi.

İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazayla ilgili mahkemeden kovuşturmaya yer yok kararı
Kaynak: DHA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, İbrahim Tatlıses, Bodrum, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kaza hakkında mahkeme kovuşturmaya yer yok kararı verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kaza hakkında mahkeme kovuşturmaya yer yok kararı verdi - Son Dakika
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