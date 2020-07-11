İçi altın dolu çantayı çalan kadın yakalandı - Son Dakika

Şehit Mustafa Mahallesi'ndeki bir giyim mağazasına giren C.S.E. (29), içerisinde yaklaşık 130 bin liralık altın bulunan çantasını tezgahın üzerinde unuttu.

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