Çataklı: "Söylediği 8 milyon Suriyeli seçmen yalanını savunamayacak kadar cesaretsiz" - Son Dakika
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Çataklı: "Söylediği 8 milyon Suriyeli seçmen yalanını savunamayacak kadar cesaretsiz"

04.05.2022 14:26
Çataklı: "Söylediği 8 milyon Suriyeli seçmen yalanını savunamayacak kadar cesaretsiz"

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Prof. Dr. Bengi Başer'in sosyal medya üzerinden ortaya attığı iddialara cevaben, "Bu hanımefendinin iki problemi var: Zeka ve cehalet. Okuduğunu anlamayacak kadar akıl fukarası, insanlığı utandıracak kadar cahil.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Prof. Dr. Bengi Başer'in sosyal medya üzerinden ortaya attığı iddialara cevaben, "Bu hanımefendinin iki problemi var: Zeka ve cehalet. Okuduğunu anlamayacak kadar akıl fukarası, insanlığı utandıracak kadar cahil. Söylediği 8 milyon Suriyeli seçmen yalanını savunamayacak kadar cesaretsiz" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Prof. Dr. Bengi Başer'in sosyal medya üzerinden ortaya attığı iddialara kendi sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. Başer'in kötü niyetli olduğunu vurgulayan Çataklı, şu ifadelere yer verdi:

"Son yalanını da söyleyeyim; MSB'nin söylediği rakam; İdlip 3.8 milyon, Zeytindalı ve Fırat Kalkanı 1.2 milyon, Barış Pınarı 300 bin. Yani Türkiye'de bulunan 3.7 milyon ile Türkiye'nin güvenli hale getirdiği bölgelerde yaşayan toplam nüfus o, Kötü niyetli sözümona akademisyen. Bu hanımefendinin iki problemi var: Zeka ve cehalet. Okuduğunu anlamayacak kadar akıl fukarası, insanlığı utandıracak kadar cahil. Söylediği 8 milyon Suriyeli seçmen yalanını savunamayacak kadar cesaretsiz."

Çataklı: Söylediği 8 milyon Suriyeli seçmen yalanını savunamayacak kadar cesaretsiz
Çataklı: Söylediği 8 milyon Suriyeli seçmen yalanını savunamayacak kadar cesaretsiz
Çataklı: Söylediği 8 milyon Suriyeli seçmen yalanını savunamayacak kadar cesaretsiz

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çataklı: 'Söylediği 8 milyon Suriyeli seçmen yalanını savunamayacak kadar cesaretsiz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çataklı: "Söylediği 8 milyon Suriyeli seçmen yalanını savunamayacak kadar cesaretsiz" - Son Dakika
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