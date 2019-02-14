İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yılbaşından Bu Yana 5 Ton Eroin Yakaladık.
1 saat önce
IHAAW114229-SIY/14-02-2019- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yılbaşından bu yana 5 ton eroin yakaladık.
IHAAW114229-SIY/14-02-2019
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yılbaşından bu yana 5 ton eroin yakaladık. Bu rakam 2016 yılında yakalanan eroin miktarının tamamıdır. Yani 12 ayın tamamını biz sadece 1 buçuk aylık süre içinde yakaladık" dedi. 14.02.2019 11: 42: 29 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:48 Kaynak: İHA
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