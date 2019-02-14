İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yılbaşından Bu Yana 5 Ton Eroin Yakaladık.

IHAAW114229-SIY/14-02-2019- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yılbaşından bu yana 5 ton eroin yakaladık.

IHAAW114229-SIY/14-02-2019



- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yılbaşından bu yana 5 ton eroin yakaladık. Bu rakam 2016 yılında yakalanan eroin miktarının tamamıdır. Yani 12 ayın tamamını biz sadece 1 buçuk aylık süre içinde yakaladık" dedi. 14.02.2019 11: 42: 29 TSI

NNNN - ANKARA

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

TIR'daki Arızayı Gidermek İçin Dinlenme Alanına Park Eden Sürücü, Korkunç Şekilde Can Verdi

Genç Aşık İntihara Kalkıştı, Vatandaşların Derdi ise Video Çekmek Oldu

Uyuşturucu Satıcıları, Filmleri Aratmayan Operasyonla Yakalandı