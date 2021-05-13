İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan bayram paylaşımı - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Ramazan Bayramı'nı kutladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Ramazan Bayramı'nı kutladı. Çataklı paylaşımında, "Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, sevgi, saygı ve hürmetle. Bayramımız bayram olsun" ifadelerine yer verdi.

(Ali Nargüner/İHA)