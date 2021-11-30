İddia: Sedat Peker çizgi film formatında belgesel çekiyor! Hedef Z kuşağı! - Son Dakika

Sedat Peker'in günlerdir paylaşım yapmaması ve Türkiye-BAE görüşmelerinin hızlanması da Peker hakkında "acaba yakalandı mı?" iddialarını gündeme getirmişti.

Cumhuriyet gazetesinden Barış Pehlivan'ın aktardığına göre Sedat Peker yeni bir video çekmeye başladı. "Milyonlarca insan merak ediyor, desem abartmış olmam. Zira, neredeyse altı aydır yeni videosu yayımlanmıyordu. Son olarak da interneti kesildi." diye söze giren Terkoğlu, Peker'in yeni videosundan detayları da köşesinden aktardı.

YENİ İFŞALAR, YENİ BİR ÇEKİM TEKNİĞİ

Terkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Telefonla yapılan çekimde yeni ifşaatlarda da bulunmuş. Çizgi film tekniğinin ağırlıklı olduğu belgesel, bu yönüyle de Z kuşağını hedefliyormuş. Çok yakında izleyiciyle buluşacakmış."

Terkoğlu, yeni videoyu "Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutacak" olarak değerlendirirken, Sedat Peker'in de aylar sonra yeniden yüzünü göstereceğini yazdı.