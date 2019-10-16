Son Dakika Haberleri: Kurşun'un afişi görücüye çıktı!
Son Dakika Magazin Kurşun'un afişi görücüye çıktı!

Kurşun'un afişi görücüye çıktı!

35 dakika önce

Proje tasarımını ve yapımcılığını Gül Oğuz'un üstlendiği, Most Production imzalı, FOX'un yeni ve iddialı dizisi "Kurşun"un afişi yayınlandı.

Kurşun'un afişi görücüye çıktı!, System.String[]

Dizinin başrollerinden Engin Altan Düzyatan ile Burçin Terzioğlu'nun yer aldığı afiş, sosyal medyada büyük ilgi görmeye devam ediyor. Tutkulu bir aşk yaşayacak Orhan (Engin Altan Düzyatan) ve Leyla'nın (Burçin Terzioğlu) afişe de yansıyan uyumları büyük beğeni topladı.

Çekimleri son hız devam eden ve 23 Ekim Çarşamba saat 20.00'de FOX izleyicisiyle buluşacak dizisin kadrosunda; Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç, Sarp Akkaya, Engin Şenkan, Kürşat Alnıaçık, Seda Akman, Bora Akkaş, Begüm Akkaya, Gülizar Irmak, Şebnem Dilligil ve Cem Kurtoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor, dizinin yönetmenliğini Murat Can Oğuz ve Burak Arlıel üstleniyor, senaryosunu ise Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Ayberk Çınar kaleme alıyor.

Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:38 Kaynak: Bültenler
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