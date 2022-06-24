İdlib'de yetimler için karne şenliği düzenlendi

Suriye'nin İdlib ilinde İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca 500 yetimin katılımıyla karne şenliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında yetimler, oyunlar ve çeşitli aktivitelerle eğlendi. Şenliğe katılan çocuklara döner, ayran, dondurma ve pamuk şeker ikram edildi.

İHH Suriye Çalışmaları Yetim Birimi Sorumlusu Erdal Ağca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaşın yetim bıraktığı çocuklara sahip çıkmaya devam ettiklerini söyledi.

Ağca, Suriye'de okulların kapanmasıyla karne alan yetim çocukların mutlu bir gün geçirmeleri amacıyla bir şenlik organize ettiklerini belirterek "Yaklaşık 500 yetimimizin katıldığı bu şenlikte onlarla oyunlar oynadık ve çeşitli ikramlarda bulunduk. Zor geçen bir kışın ardından çocuklarımız mutlu bir günle yazı karşılamış oldular. Her bir çocuğumuzun yüzünde tebessümü görmüş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki yetim gülerse dünya güler." ifadesini kullandı.