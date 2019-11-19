İdlibli çocuklar ekmeklerini çöpten çıkarıyor (1)

Suriye'de savaş yüzünden ortaya çıkan zorunlu göç, eğitim olanakların yetersizliği ve maddi gücün zayıflığı, okul yaşındaki çocukları ailelerine katkıda bulunmak için erken yaşlarda çalışmaya zorluyor.

Suriye'nin İdlib bölgesinde, Esed rejimi ve destekçisi İran ve Rusya'nın yoğun bombardımanı yüzünden yüzbinlerce aile göç etmek zorunda kalıyor.

Savaşın getirdiği göç, ekonomik istikrasızlık ve ailelerin geçimini sağlayanların hayatını kaybetmesi, çocukları okulları terk etmeye mecbur bırakıyor. Bu sebeple söz konusu çocuklar, ailelerine maddi destek olmak amacıyla erken yaşlarda sağlıksız işlerle çalışıyor.

Esed rejimi ve Rusya'nın desteğiyle ele geçirdiği İdlib'in Sincar ilçesinin mağdur çocukları çöplükte çalışarak, ailelerine maddi katkıda bulunmaya çalışıyor.

"Öğrenmek istiyorum"

Sincar ilçesinden Muhammed Esmer, AA muhabirine, 6. sınıfta okuması gerektiğini ama ailesine yardım etmek için okulu terk ettiğini ve 2,5 yıldır çöplüklerde çalıştığını söyledi.

Esmer, "Bu işi hiç sevmiyorum. Öğrenmek istiyorum. Oturduğumuz bölgede 4. sınıfa kadar okul var, 6. sınıfta olmam lazım. Diğer okullar ise yaşadığımız yerden uzak, oraya ulaşacak vasıta yok." ifadelerini kullandı.

Çöplükte poşet, plastik, bakır ve alüminyum parçalarını topladığını anlatan Esmer, günlük 700 (7 TL) ila bin Suriye lirası kazandığını söyledi.

8 yaşındaki Ganim Ahmed ise okula hiç gitmediği için okuma-yazma bilmediğini, kuzeniyle her gün sabah 10'da çalışmaya başladıklarını, en iyi günde 600 Suriye lirası kazandığını anlattı.

"Ekmek parasını ancak kazanabiliyoruz"

18 yaşında Ali Hilal de Sincar'dan ailesiyle Marratinnuman ilçesinin kırsalındaki kampta yaşadığını belirterek, önceden seyyar tezgahta sebze ve ekmek satmaya çalıştığını ancak hiç kar etmediğini ifade etti.

Hilal, "Her gün sabah 7'de buraya gelip çelik parçaları topluyoruz. En iyi günümde bin - bin 500 Suriye lirası kazanıyoruz. Ekmek parasını ancak kazanıyorum." diye konuştu.

Bu işin sağlığa zararlı olduğunu vurgulayan Hilal, "Ellerimizde kalan iz ve yaraların tedavisini evde bir şekilde yapıyorum. Ne yapabilirim? Ailemin geçimi ve ekmek parası için çalışmam lazım." ifadelerini kullandı.