İdolüm Haluk Bilginer

Müzik piyasasından dizi sektörüne transfer olduktan sonra Kalp Atışı ve Söz dizilerindeki performansıyla beğeni kazanan Akay, "Çocukken kepçe operatörü olmak isterdim." açıklamasını yaptı.



"İDOLÜM HALUK BİLGİNER VE İSMAİL HACIOĞLU"



Sarp Akkaya gibi usta bir oyuncuyla partner olmanın çok büyük keyif olduğunu belirten Akay, "Jim Carrey ve Rober de Niro hayranıyım. Haluk Bilginer ve İsmail Hacıoğlu Türkiye'de idolüm." açıklamasını yaptı.



"YENİ FİLMİ ÇOK YAKINDA VİZYONDA"



Hakan Akay "Önümüzdeki aylarda Soygun Oyunu: Büyük Vurgun adlı film ile vizyonda olacağım." açıklamasını yaptı.