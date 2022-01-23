Iğdır'da husumetliler arasında savaş gibi kavga: Bıçak, taş, sopa ve sandalyeler havada uçuştu - Son Dakika

Iğdır'da husumetliler arasında savaş gibi kavga: Bıçak, taş, sopa ve sandalyeler havada uçuştu

IĞDIR - Iğdır'da geçen Çarşamba günü iki grup arasında çıkan bıçak, taş, sopa ve sandalyelerin kullanıldığı ve 5 kişinin yaralandığı kavganın güvenlik kamera görüntüleri çıktı.

Olay, geçen Çarşamba günü Iğdır Merkez Emek Mahallesi Fatih Caddesi Halfeli Durağı önünde meydan geldi. Aralarında alacak meselesinden husumet olduğu öne sürülen iki grup caddede karşı karşıya gelince tartışmaya başladı. Grubun tartışması, kısa sürede büyüyerek bıçaklı, sopalı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kahve sandalyelerini alıp, birbirlerine vuranlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kavgada telefon ile görüşme yapan bir kişinin de kavgayı görünce telefonu kapatıp kavgaya karışması da görüntülere yansıdı. Kavga sonrası kaçarak yaşadıkları apartmana giren Erkan ve Serkan D. kardeşler arkalarında binaya girmek isteyenlerin üzerine taş ile mermer atarak yaraladı. Kavgada bıçakla Uğur S. göğsünden Ömer S. karın boşluğundan Mustafa S., kafasından ve sol elinden, Sadık S. ile İbrahim D., de kafasından yaralandığı öğrenildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olay sonrası gözaltına alınan Erkan ve Serkan D. kardeşler savcılıkta ifadeleri alınarak mahkemeye sevk edildi. Erkan D. 3 ay ev hapsi ve yurt dışı yasağı cezasına, Serkan D. ise bıçakla yaralama suçundan tutuklandı.