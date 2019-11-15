Türkiye ile İran heyeti, sınır güvenliği ve iki ülkenin hudut koordinasyonu için Iğdır'da düzenlenen Sınır Güvenliği Toplantısı'nda bir araya geldi.

İran sınırında bulunan TİGEM Kazım Karabekir İşletmesi Toplantı Salonu'nda olağanüstü gerçekleştirilen toplantıda, Iğdır Valisi Enver Ünlü başkanlığındaki Türkiye heyeti, Albay Şirzad Hacızadeh başkanlığındaki İran heyetiyle görüştü.

Ağırlıklı olarak hudut güvenliğinin ele alındığı toplantıda, karşılıklı koordinasyon üzerine de bilgi alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya Garnizon Komutanı Albay Yılmaz Doğan, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce ve diğer ilgililer katıldı.