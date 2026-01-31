Iğdır FK ve Manisa FK 0-0 Berabere Kaldı - Son Dakika
Iğdır FK ve Manisa FK 0-0 Berabere Kaldı

31.01.2026 17:06
Trendyol 1. Lig 23. haftasında Iğdır FK, Manisa FK ile golsüz berabere sona erdi.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK evinde karşılaştığı Manisa FK ile 0-0 berabere kaldı.

Hakemler: Turgut Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, İbrahim Ethem Potuk

Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Suoares, Alim Öztürk, Fofana, Bacuna (Ali Kaan Güneren dk. 63), Bruno, Ahmet Emin Engin (Dorin Rotariu dk. 63), Doğan Erdoğan, Atakan Rıdvan Çankaya, Gökcan Kaya (Özder Özcan dk. 75), Güray Vural

Yedekler: Alperen Selvi, Oğuz Kağan Gültekin, Antoine Conte, Sinan Bolat,Aaron Suarez, Serkan Asan, Ali Yaşar

Teknik Direktör: Kenan Koçak

Manisa FK: Vedat Karakuş, Herelle, Diony, Lindseth (Cissokho dk. 64), Adekanye (Valentin dk. 63), Umut Erdem, Benrahou (Kubilay Sönmez dk. 90), Muhammed Enes Kiprit (Osman Kahraman dk. 63), Yasin Güreler, Ayberk Karapo, Toure

Yedekler: Ada İbik, Emre Akboğa, Saim Sarp Bodur, Yunus Emre Dursun, Ahmet Şen, Umut Can Aslan

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Sarı kartlar: Jonathan Lindseth, Yasin Güreler, Christophe Herelle, Osman Kahraman, Kubilay Sönmez (Manisa FK), Doğan Erdoğan (Iğdır FK) - IĞDIR

Kaynak: İHA

