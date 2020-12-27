İHH'dan güvenlik güçlerine çikolata ikramı - Son Dakika

Ekiplere moral vermeye çalıştıklarını ifade eden Çelik, özellikle havaların soğuduğu şu günlerde görev başındaki güvenlik güçlerine imkanlar ölçüsünde küçük bir ikramda bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Dernek gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı , Cumhuriyet ve Hükümet caddelerinde görev yapan polis ekiplerini ziyaret etti.

Siirt 'te, İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İHH ) Siirt İnsani Yardım Derneği tarafından kontrol noktalarında görev yapan güvenlik güçlerine çikolata ikramında bulunuldu.

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