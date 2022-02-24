IKBY'de parlamento seçimlerinin 1 Ekim'de yapılacağı duyuruldu - Son Dakika

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) milletvekili seçimlerinin 1 Ekim 2022 tarihinde yapılacağı açıklandı.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani tarafından imzalanan kararnameye göre, bölgesel parlamento seçim tarihi 1 Ekim 2022 olarak belirlendi.

IKBY'de her 4 yılda bir yapılması gereken milletvekili seçimleri son olarak 30 Eylül 2018'de gerçekleşmişti.

IKBY'de 111 sandalyeli meclis için yarışan partilerden Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 45, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 21, Goran (Değişim) Hareketi 12, Yeni Nesil Hareketi 8, Kürdistan Adalet Toplumu Partisi (Komel) 7, Kürdistan İslami Birlik Partisi'nin (Yekgirtu) yer aldığı Islaha Doğru Koalisyonu 5, Azadi ile Modern listeleri de birer milletvekili çıkarmıştı.

Kota sistemine tabi olan Türkmenler 5, Hristiyanlar da 6 milletvekilini meclise göndermişti.