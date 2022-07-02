Edinilen bilgilere göre kaza saat 14.30 sıralarında Sivas- Kayseri karayolu terminal kavşak yakınlarında meydana geldi. T.H yönetimindeki 34 PJ 6286 plakalı Toyota marka otomobil Sultan Şehir bulvarına döneceği esnada Kayseri-Sivas istikametine gelen E.K yönetimindeki 58 ABK 093 plakalı Ford Transit marka araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride geçen Ford Transit marka araç yaklaşık 100 metre ileride bulunan köprü ayağına çarparak durabildi. Transit' de sıkışan 2 kişiyi itfaiye ekipleri çıkardı. Yaralılar ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ne karılırdı. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kazaya karışan araç köprü ayağına çarparak durabildi - Son Dakika

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