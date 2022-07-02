Kazaya karışan araç köprü ayağına çarparak durabildi - Son Dakika
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Kazaya karışan araç köprü ayağına çarparak durabildi

02.07.2022 15:30

Kazaya karışan araç köprü ayağına çarparak durabildi Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı, kazaya karışan Ford Transit marka araç köprü ayağına çarparak durabildi Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı, kazaya karışan Ford Transit marka araç köprü...

Kazaya karışan araç köprü ayağına çarparak durabildi

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı, kazaya karışan Ford Transit marka araç köprü ayağına çarparak durabildi

SİVAS - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı, kazaya karışan Ford Transit marka araç köprü ayağına çarparak durabildi.

Edinilen bilgilere göre kaza saat 14.30 sıralarında Sivas- Kayseri karayolu terminal kavşak yakınlarında meydana geldi. T.H yönetimindeki 34 PJ 6286 plakalı Toyota marka otomobil Sultan Şehir bulvarına döneceği esnada Kayseri-Sivas istikametine gelen E.K yönetimindeki 58 ABK 093 plakalı Ford Transit marka araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride geçen Ford Transit marka araç yaklaşık 100 metre ileride bulunan köprü ayağına çarparak durabildi. Transit' de sıkışan 2 kişiyi itfaiye ekipleri çıkardı. Yaralılar ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ne karılırdı. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kazaya karışan araç köprü ayağına çarparak durabildi - Son Dakika

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