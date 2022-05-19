İki katlı evin çatısı alevlere teslim oldu - Son Dakika
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İki katlı evin çatısı alevlere teslim oldu

19.05.2022 17:05

İki katlı evin çatısı alevlere teslim oldu İki katlı evde yangın çıktı, dumanlar gökyüzünü kapladı Düzce'de iki katlı evde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çatı katına sıçradı.

İki katlı evin çatısı alevlere teslim oldu

İki katlı evde yangın çıktı, dumanlar gökyüzünü kapladı

DÜZCE - Düzce'de iki katlı evde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çatı katına sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alındı.

Yangın, Arapçiftliği Mahallesi 3012. Sokak'ta bulunan Kahraman Altay'a ait iki katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine ihbarda bulundu. Yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle evin ikinci katı ve çatısı kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İki katlı evin çatısı alevlere teslim oldu
İki katlı evin çatısı alevlere teslim oldu
İki katlı evin çatısı alevlere teslim oldu
İki katlı evin çatısı alevlere teslim oldu
İki katlı evin çatısı alevlere teslim oldu

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Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki katlı evin çatısı alevlere teslim oldu - Son Dakika


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