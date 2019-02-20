Son Dakika Haberleri: İki Katlı İş Yeri Yandı

İki Katlı İş Yeri Yandı

17 dakika önce

ISPARTA'da 2 katlı spot eşya satışı yapılan iş yerinde yangın çıktı.

İki Katlı İş Yeri Yandı, System.String[]
ISPARTA'da 2 katlı spot eşya satışı yapılan iş yerinde yangın çıktı. Tüm iş yerini saran alevleri itfaiye güçlükle söndürdü.

Isparta merkez Yayla Mahallesi'ndeki 2 katlı spot eşya satışı yapılan iş yerinde saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Murat D.'ye ait iş yerindeki yangın bir anda büyüdü. 2 katı da saran alevlere ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangın iş yerinde büyük çapta maddi hasara neden oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

- Isparta

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:28 Kaynak: DHA

Isparta, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sürücü, Kendi Kendine Hareket Edip Kaza Yapan Kamyoneti İçin "Cin Girmiş" Dedi AK Parti Saraydüzü Belediye Başkanı'nın Açtığı İş İlanına Sadece Kızı Başvurabildi

Kılıçdaroğlu'nun Ozan Arif Sözlerine HDP'den Tepki: Alevi Değerlerini Ayaklar Altına Aldı TÜSİAD'ın Yeni Başkanı Simone Kaslowski Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 14:45:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki Katlı İş Yeri Yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]