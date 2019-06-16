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İki otomobil çarpıştı: 2 Yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 2 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 2 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Fatma Dicle idaresindeki 02 FD 707 plakalı otomobil ile Hasan Işık idaresindeki 27 DR 843 plakalı otomobil Sümerevler Mahallesi Niyazi Mısri Cami yakınlarında çarpıştı. Yaşanılan kazada her iki otomobilin sürücüsü de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:45 Kaynak: İHA
Niyazi Mısri, Dicle, Adıyaman, 3. Sayfa
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