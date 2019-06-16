İki otomobil çarpıştı: 2 Yaralı
1 saat önce
Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 2 kişi yaralandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:45 Kaynak: İHA
'da, iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Fatma Dicle
idaresindeki 02 FD 707 plakalı otomobil ile Hasan Işık idaresindeki 27 DR 843 plakalı otomobil Sümerevler Mahallesi Niyazi Mısri
Cami yakınlarında çarpıştı. Yaşanılan kazada her iki otomobilin sürücüsü de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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