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İki sıradışı sergi

26 dakika önce

Borusan Contemporary, 16. İstanbul Bienali ile birlikte açılacak yeni sanat sezonunda video sanatının öncülerinden Bill Viola'nın İstanbul'daki ilk sergisi ile öne çıkıyor.

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Borusan Contemporary, 16. İstanbul Bienali ile birlikte açılacak yeni sanat sezonunda video sanatının öncülerinden Bill Viola'nın İstanbul'daki ilk sergisi ile öne çıkıyor. 'Bill Viola: Geçici', dünyaca ünlü sanatçının kariyerinin ilk yıllarından bugüne farklı üretim dönemlerine ışık tutuyor. Sergide sanatçının on yapıtı çağdaş sanat izleyicileri ile buluşturulacak. Diğer önemli sergi ise Dr. Necmi Sönmez küratörlüğündeki 'Söylenir ve Yarım Kalır Bütün Aşklar Yeryüzünde II'.  Etkinlik, geçen sezon Turgut Uyar'dan alınan ilhamla aralarında Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'na yeni dahil olan eserlerin de bulunduğu seçkiyi izleyiciye sunan serginin genişletilmiş olarak devamı niteliğinde. Video-heykelden fotoğrafa, neon yerleştirmelerinden interaktif çalışmalara dek 'deneysel' yaklaşımları ön plana çıkaran sergi, sanatçıların geleceğe ait öngörülerini dijital yorumlarla ortaya çıkarırken, Uyar'ın şiirinde yer verdiği 'bugünün sıkıntılarını' görselleştiriyor. 'Bill Viola: Geçici', 13 Eylül 2020'ye, 'Söylenir ve Yarım Kalır Bütün Aşklar Yeryüzünde II' 8 Mart 2020'ye kadar ziyarete açık kalacak. Küçük bir not: Borusan Contemporary yalnızca hafta sonları 10.00–19.00 arasında açık. Müzede 11.00-18.00 saatleri arasında, her saat başı düzenlenen ücretsiz rehberli sergi turları bulunuyor.

İstanbul Bienali, Borusan Holding, İstanbul, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 08:40 
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