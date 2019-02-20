İkinci Bahar'dan Anlamlı Destek

Sezonun en iddialı oyunları arasında yerini alan İkinci Bahar'ı izlemeye bu hafta Kanser Savaşçıları Derneği gitti. 100 Kanser hastası ve yakınına oynanan oyunun sonunda, daha önce bu savaşı kazanan Bedia Ener, "Bende bu hastalığı 2 sene önce geçirdim. Savaştım ve gördüğünüz gibi buradayım. Demek ki iyi savaşmışım" dedi.

Ege'nin annesinin doğum gününü kutlayarak bir nebzede olsa destek ve moral veren tiyatro ekibi hep birlikte pasta kesip yediler. Bedia Ener, "Bu hastalık stres ile de ilgili. Eğer bugün oynadığımız oyun bir kişinin bile kalbine dokunduysa ne mutlu bize" diye konuştu.

İkinci Bahar ideallerini, hayallerini çok çalışmak, para kazanmak üzerine kuran bir genç kuşak ve solmuş çiçeklerin kendine özgü kokuları olduğunu geç de olsa fark etmiş olan diğer kuşağı mizahi bir dille anlatıyor.

İzleyenlerin kahkaya boğulduğu oyunda, Cihat Tamer, Bedia Ener, Simge Selçuk, Serkan Budak ve Emre Törün rol alıyor.