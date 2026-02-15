İkisi de mücadeleyi bırakmadı

İzmir'de kıyıda avlanan iki kedinin balık paylaşma mücadelesi, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Deniz kenarında yakaladıkları balığı birbirine kaptırmak istemeyen iki kedi, uzun süre boyunca avı kendi tarafına çekmeye çalıştı.
Dakikalarca süren çekişme, balığın ikiye bölünmesiyle sonuçlanırken her iki kedi de payına düşen parçayı alarak uzaklaştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, kedilerin "yarı yarıya" biten pazarlığı izleyenleri gülümsetti.
