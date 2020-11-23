İklimlendirme sektöründe, yalıtım malzemeleri ihracatının şampiyonu İzocam oldu - Son Dakika

İklimlendirme sektöründe, yalıtım malzemeleri ihracatının şampiyonu İzocam oldu

23.11.2020 11:03
İklimlendirme sektöründe, yalıtım malzemeleri ihracatının şampiyonu İzocam oldu, System.String[]

İzocam 2019 yılında gerçekleştirdiği yalıtım malzemesi ihracatı ile, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) tarafından verilen "2019 yılı Başarılı İhracatçılar Ödülleri" kapsamında, "En Çok Yalıtım Malzemesi İhracatı Yapan Firma" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

İzocam 2019 yılında gerçekleştirdiği yalıtım malzemesi ihracatı ile, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) tarafından verilen "2019 yılı Başarılı İhracatçılar Ödülleri" kapsamında, "En Çok Yalıtım Malzemesi İhracatı Yapan Firma" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

İzocam'dan yapılan açıklamaya göre, "Başarılı İhracatçılar Ödülleri" kapsamında önceki yıllarda da aynı kategoride birçok kez birincilik ödülünün sahibi olan şirket, 2019 yılında gösterdiği ihracat performansı ile bayrağı taşımaya devam etti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, İzocam'ın sadece Türkiye'de değil, Ortadoğu ve Balkanlarda da yalıtım sektörünün öncü firmaları arasında yer aldığını belirterek, "Önceki yıl olduğu gibi 2019 yılında da Başarılı İhracatçılar ödüllerinde 'En Çok İzolasyon Malzemesi İhracatı Yapan Firma' olarak ödül almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 2019 yılında ciromuzun yüzde 20'den fazlasını ihracat faaliyetlerimiz oluşturdu." ifadesini kullandı.

İzocam'ın ağırlıklı olarak bina ve sanayide kullanılan yalıtım ürünlerinin yanında ısıtma, soğutma ve iklimlendirme pazarına yönelik ürünlerin ihracatını yaptığını kaydeden Savcı, şunları kaydetti:

"Türkiye'de olduğu gibi ihracat pazarlarımızda da yalıtım sektörü açısından büyük bir potansiyel olduğunu biliyoruz. Bu çerçevede ihracat yaptığımız pazarlardaki 20 yerleşik bayimiz ve 200 alt bayimiz ile hem ihracat faaliyetlerine devam ediyoruz hem de ihracat açısından coğrafi yayılımı sürdürerek bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmeye odaklanıyoruz. 2020'de iki yeni ülke eklediğimiz bayi portföyümüzü, genişletecek çalışmalara devam ediyoruz. Mevcutta yer aldığımız ülke pazarlarındaki bayi ağımızı büyütürken, potansiyel olarak gördüğümüz pazarlarda da yeni bayilikler veriyoruz."

Türkiye, İhracat, İzocam, Savcı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İklimlendirme sektöründe, yalıtım malzemeleri ihracatının şampiyonu İzocam oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, cinayete giden kadın sayısını açıklayıp isyan etti: Erkeklere sesleniyorum, kendinize gelin! Juventus Sportif Direktörü Paratici'den Merih Demiral kararı: Planlarımızı onun üstüne yaptık İmamoğlu'ndan tüyler ürperten iddia: İstanbul'da vefat sayısı 450'lere koşuyor, definlere yetişemiyoruz Türkiye'de Çin aşısı ücretsiz uygulanacak, diğer üreticilerin aşıları ise eczanelerden para ile alınabilecek Yusuf Yazıcı'nın performansı Fransa basınında gündem oldu Eski sevgilisinin oğlu tarafından darbedilen kadın: Bana kafa ve yumruk attı, ardından dövdü Aracını satmakta anlaştığı kişinin "Parayı EFT ile gönderiyorum" sözüne inanınca dolandırıldı Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı
Bakan Koca, kendisine ait iki hastanede farklı fiyata test yapıldığı iddiasına yanıt verdi: Mümkün değil, yine de baktıracağım Bakan Koca, kendisine ait iki hastanede farklı fiyata test yapıldığı iddiasına yanıt verdi: Mümkün değil, yine de baktıracağım         
11:16
Haftaya 10 lira yükselişle başlayan altının gram fiyatı 469,5 liradan işlem görüyor Haftaya 10 lira yükselişle başlayan altının gram fiyatı 469,5 liradan işlem görüyor         
10:41
Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı         
10:35
Ferit Şahenk, İstanbul'un gözde AVM'si İstinyePark'taki hisselerini Katarlılara satıyor Ferit Şahenk, İstanbul'un gözde AVM'si İstinyePark'taki hisselerini Katarlılara satıyor         
10:12
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Vaka sayısındaki artış devam ederse hafta sonunda olan kısıtlama hafta içine yayılabilir Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Vaka sayısındaki artış devam ederse hafta sonunda olan kısıtlama hafta içine yayılabilir         
10:03
Kayınvalideden damada şok suçlama: Kızıma astım ilacı diye uyuşturucu verdi Kayınvalideden damada şok suçlama: Kızıma astım ilacı diye uyuşturucu verdi         
09:22
4'ncü kattan düşen çocuğu yerdeki kar birikintisi kurtardı 4'ncü kattan düşen çocuğu yerdeki kar birikintisi kurtardı         
09:14
6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı 6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı         
08:43
Putin, Ermenistan'ı üzecek gerçeği bir kez daha dile getirdi: Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası Putin, Ermenistan'ı üzecek gerçeği bir kez daha dile getirdi: Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası         
07:34
Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü         
23:58
Bakan yardımcısı için açıldığı iddia edilen restoranda kız isteme merasimi yapılmış Bakan yardımcısı için açıldığı iddia edilen restoranda kız isteme merasimi yapılmış         
23:40
Çin'den şok görüntüler! SARS virüsü nedeniyle karantinaya alınmak istenen 14 bin kişi kaçmaya çalıştı Çin'den şok görüntüler! SARS virüsü nedeniyle karantinaya alınmak istenen 14 bin kişi kaçmaya çalıştı         
22:13
Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim         
21:34
Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin         
20:23
Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor         
15:00
'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş 'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş         
14:57
Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı         
14:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 11:29:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İklimlendirme sektöründe, yalıtım malzemeleri ihracatının şampiyonu İzocam oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei